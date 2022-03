Mainz (ots) -Kleines Land - große Signalwirkung? Am Sonntag, 27. März 2022, wählt das Saarland einen neuen Landtag - und im fernen Berlin wird man genau beobachten, welche Signale von dieser ersten Landtagswahl nach der Bundestagswahl vor sechs Monaten ausgehen. Das ZDF berichtet ab 17.40 Uhr live aus Saarbrücken. Bettina Schausten, stellvertretende ZDF-Chefredakteurin, führt durch den Wahlabend im Zweiten, ZDF-Politikchef Matthias Fornoff präsentiert die aktuellen Hochrechnungen und Analysen der Forschungsgruppe Wahlen.Rund 800.000 Wahlberechtigte im kleinsten Flächenland der Bundesrepublik bestimmen, wie die 51 Sitze im Landesparlament besetzt werden. Laut Umfragen muss Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) um sein Amt bangen, während der Koalitionspartner, die SPD, mit Spitzenkandidatin Anke Rehlinger, Stimmen hinzugewinnen könnte. Welche Erkenntnisse wird dieser erste Stimmungstest nach der Bundestagswahl und nach der Wahl von Friedrich Merz zum neuen CDU-Vorsitzenden auch mit Blick auf die beiden nächsten Landtagswahlen am 8. und 15. Mai 2022 in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen bringen? Im ZDF-Wahlstudio stellen sich Landes- und Bundespolitiker diesen und anderen Fragen. Analysen und Einschätzungen bringt zudem Parteienforscher Karl-Rudolf Korte ins ZDF-Wahlstudio ein.In der "heute"-Ausgabe um 19.00 Uhr sind die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Landtagswahl zu Gast im ZDF-Wahlstudio bei Bettina Schausten und Susanne Freitag-Carteron, der Leiterin des ZDF-Landesstudios Saarland. Und direkt im Anschluss an die "heute"-Sendung melden sich ab 19.25 Uhr erneut Bettina Schausten und Matthias Fornoff mit den neuesten Nachrichten und Hochrechnungen aus Saarbrücken. Gegen 19.35 Uhr startet im ZDF die "Berliner Runde", in der Moderator Theo Koll die Generalsekretäre der im Bundestag vertretenen Parteien zu einem ersten Schlagabtausch im ZDF-Hauptstadtstudio begrüßt.Alle Informationen rund um die Wahl im Saarland sind jederzeit abrufbar auf ZDFheute.de, ergänzt um Kurzanalysen der wichtigsten Wahlthemen. Der gesamte Wahlabend ist zudem live in der ZDFmediathek zu sehen. Die interessantesten Stimmen der Gewinner und Verlierer sind darüber hinaus auch auf facebook.com/ZDFheute/ verfügbar.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wahlen2022Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/wahl-im-saarland/Wahl-O-Mat zur Landtagswahl im Saarland:https://zdf.de/nachrichten/politik/landtagswahl-saarland-wahlomat-100.htmlZDFheute in der ZDFmediathek: http://heute.deZDFheute auf Twitter: https://twitter.com/zdfheuteZDFheute auf Facebook: https://facebook.com/ZDFPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5176996