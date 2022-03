Weltwassertag der Vereinten Nationen: Nicht nur an Erneuerbare Energien denken, sondern die vielfältigen Chancen nutzen. Wir stellen drei Wasserfonds vor."Groundwater: making the invisible visible"Der Weltwassertag der Vereinten Nationen wird jährlich am 22. März begangen und steht 2022 unter dem Motto: "Groundwater: making the invisible visible". Damit wird die hohe Bedeutung von Schutz und Nutzung des Grundwassers herausgestellt. "Aus unserer Sicht ist der Weltwassertag nicht nur ein gesellschaftlich wichtiges Symbol, sondern auch für Investoren ein Fingerzeig, um ein Investment in diesen interessanten Bereich rund um das blaue Gold in Erwägung zu ziehen. Denn der Wassersektor ist sehr facettenreich und ein absoluter Zukunftsmarkt, der insbesondere aufgrund der Weltbevölkerungszunahme stark an Bedeutung gewinnt", befindet Jan Sobotta, Leiter Vertrieb Ausland bei Swisscanto Asset Management.

