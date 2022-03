Zur Eröffnung des neuen Tesla-Werks im brandenburgischen Grünheide hat der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, den raschen Ablauf des Projekts gelobt. "Das Tempo bei Tesla muss als Vorbild für Investitionsprojekte in Deutschland dienen", sagte Russwurm der Deutschen Presse-Agentur. Die intensive Unterstützung durch die Landesregierung habe das Verfahren erheblich beschleunigt. "Die deutschen Industrieunternehmen wünschen sich derartigen Rückhalt für jedes Genehmigungsverfahren in allen Bundesländern." Der US-Elektroautobauer Tesla will nach ...

