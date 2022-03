Hannover (www.anleihencheck.de) - Der globale Markt für nachhaltige Anleihen ist auch im vergangenen Jahr deutlich gewachsen, berichten die Analysten der NORD/LB.Nach über EUR 2 Bio. kumuliertem Neuemissionsvolumen seit 2008 über alle ESG-Assetklassen hinweg sei die Hälfte der in diesem Zeitraum neu an den Markt gebrachten Bonds allein in 2021 begeben worden. Als größtes Teilsegment hätten sich abermals mit einem Volumen von über EUR 500 Mrd. die Green Bonds präsentiert, gefolgt von Social Bonds (EUR 197 Mrd.), Sustainable Bonds (EUR 168 Mrd.) und den Sustainability-Linked Bonds (EUR 136 Mrd.). Letztere hätten mit einer Steigerung von noch EUR 14 Mrd. in 2020 auf EUR 136 Mrd. per Ende 2021 zudem das stärkste relative Wachstum (Verzehnfachung) gezeigt. ...

