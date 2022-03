Anleihen Finder-Musterdepot-Spiel

Neue Aktualisierungsrunde im Anleihen Finder Musterdepots-Spiel - im Zuge des Ukraine-Kriegs fallen auch in den Musterdepots unserer drei Profi-Spieler die Kurse deutlich. Den größten Absolut-Verlust muss dabei Spitzenreiter Markus Stillger mit seiner Position der Ekosem-Agrar-Anleihe verkraften, dennoch bleibt er mit einer Gesamt-Rendite von 36,33% im Teilnehmerfeld deutlich vorne (Vormonat am 21.02.: 47,59%). Dahinter bleibt das Klassement unverändert, Hans Jürgen Friedrich muss zwar bei allen seinen Wertpapieren Verluste einstecken, bleibt aber mit einer Rendite von 3,89% (Vormonat: 7,57%) noch vor Manuela Tränkel mit 2,35% (Vormonat: 6,33%). Auch Manuela Tränkel muss bei nahezu allen Positionen in ihrem Depot Kursverluste hinnehmen.

Hier finden Sie die Wertstellungen mit den Schlusskursen vom 21.03.2022 der Depots unserer drei Kapitalmarkt-Experten Manuela Tränkel (Mandura Asset Management AG), Markus "Max" Stillger (MB Fund Advisory GmbH) und Hans-Jürgen Friedrich (KFM Deutsche Mittelstand AG):

***Durch klicken auf das jeweilige Sheet öffnet sich eine große Ansicht***

Markus Stillger Hans-Jürgen Friedrich Manuela Tränkel

Investmentregeln des Anleihen Finder-Musterdepot-Spiels

Zweiwöchentlich haben die Investment-Profis die Möglichkeit, ihre Portfolios anzupassen. Dabei erklären Sie, warum Sie in welche Unternehmensanleihe investiert haben. Das Startkapital liegt bei 50.000 Euro. Maximal 15 unterschiedliche Anleihen dürfen im Portfolio aufgenommen werden, mind. 33% des Portfolios muss dabei aus sog. "Mittelstandssegmenten" ...

