Der chinesische Internetkonzern Alibaba hat weitere Aktienrückkäufe angekündigt. Was dahinter steckt, was wir von der Alibaba-Aktie halten. Die Alibaba-Aktie hat Anlegern in den vergangenen zwölf Monaten wenig Freude bereitet. In jüngster Zeit mehren sich aber die guten Nachrichten. So legte der Kurs vergangene Woche innerhalb eines Tages 37 Prozent zu. Am Dienstag nun kündigt der chinesische Internetkonzern weitere Aktienrückkäufe an. Demnach soll ...

