Ein modulares System, zwei miteinander verbundene Chips und jede Menge Performance - der neue M1 Ultra, Mac Studio und das Studio Display läuten einen Paradigmenwechsel in der Hardware-Sparte in Cupertino ein. Kürzlich hatte t3n exklusiv die Möglichkeit, mit drei hochrangigen Apple-Vertretern, die maßgeblich an der Entwicklung von Mac Studio und dem Studio Display beteiligt waren, zu sprechen. Tom Boger, Vice President of Mac and iPad Product Marketing, Shelly Goldberg, Senior Director Mac and iPad Product Design, und Xander Soren, Director of Product Marketing Pro Apps, stellten sich unseren Fragen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...