Die Aktie von BioNTech tritt am Dienstag nach der deutlichen Erholung der vergangenen Tage auf der Stelle. Am späten Vormittag notiert das Papier 0,4 Prozent im Minus bei 154,30 Euro. Zuletzt sorgte die Corona-Entwicklung in China für Kurszuwächse. Dort könnte sich möglicherweise ein neues Milliardenpotenzial eröffnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...