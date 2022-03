Bonn (www.anleihencheck.de) - US-Aktien reagierten positiv auf die Sitzung des Offenmarktausschusses am vergangenen Mittwoch, bei der die lange erwartete Anhebung der amerikanischen Leitzinsen um 25 Basispunkte verkündet wurde, so die Analysten von Postbank Research.Bei der nachfolgenden Pressekonferenz habe FED-Chairman Powell den Marktteilnehmern versichert, dass die FED dieses Jahr alles daran setzen werde, zur Bekämpfung der Rekordinflation in die Offensive zu gehen, und sechs weitere Zinsschritte für 2022 plane. Angesichts steigender Materialkosten und Zinsen würden die diese Woche erscheinenden Daten zu Neubauverkäufen im Februar (erwartet würden 815.000 gegenüber 801.000 im Vormonat) einen weiteren Hinweis darauf geben, ob die Wohnungsnachfrage nach einem schwachen Januar weiter nachgeben werde. ...

