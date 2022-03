Linz (www.anleihencheck.de) - Heute stehen einige Reden von Notenbankvertretern in der Eurozone sowie den USA auf dem Programm, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Von EZB-Mitgliedern erwarten wir keine überraschenden Aussagen bezüglich einer Andeutung schnellerer Zinserhöhungen, so Oberbank. In den USA stehe die nächste Zinssitzung am 4. Mai auf dem Plan. Zuletzt hätten sich einige Vertreter der US-Notenbank offen für einen nächsten Zinsschritt um 0,50% gezeigt. Nach wie vor habe der US-Dollar die Nase vorn und habe die Marke von 1,1000 wieder durchbrochen. Eine wichtige Unterstützung sehen wir bei 1,0804 und den ersten Widerstand bei 1,1070, so Oberbank. (22.03.2022/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...