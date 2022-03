Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Die Marktvolatilität in China war in den vergangenen Wochen enorm, so die Experten von UBS Asset Management.Eine abflauende Konjunktur, eine zunehmend angespannte Covid-Lage in einigen Städten und Angst vor einem weiteren regulatorischen Durchgreifen hätten die Nervosität der Anleger verstärkt. Hinzu kämen die Ereignisse in der Ukraine, hohe Rohstoffpreise, ein drohendes Delisting chinesischer Unternehmen an US-Börsen und die eingeläutete Zinswende durch die US-Notenbank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...