Linz (www.anleihencheck.de) - Der Rückenwind für die konjunkturelle Erholung in Großbritannien könnte wieder nachlassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zwar seien die Corona-Beschränkungen auf der Insel aufgehoben worden, die hohen Energiepreise würden sich allerdings auch in England in den Verbraucherpreisen niederschlagen. Der Ukraine-Krieg schüre neue Unsicherheiten bezüglich der künftigen wirtschaftlichen Erholung und Inflationsdynamik. Im Januar habe die Inflation bei 5,5% gelegen. Morgen früh würden die Inflationszahlen für Februar veröffentlicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...