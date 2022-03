In einer bis zu zwölf Monate langen Pilotphase lassen sich in Berlin, Hamburg und München SIXT-Autos nun auch über die App von Free Now buchen. Bisher hatte die Plattform lediglich Taxifahrten angeboten, aber mittlerweile lassen sich darüber auch E-Scooter, Mopeds und Carsharing-Angebote buchen. Für SIXT stellt das Ganze eine clevere und simple Verbreiterung des Vertriebsangebots dar. Das ist zwar kein sensationeller "Gamechanger", sorgt aber zumindest für leichten Rückenwind. Die SIXT-Aktie reagierte gestern zwar zunächst mit Kursgewinnen, am Nachmittag fiel der Kurs dann aber in den leicht roten Bereich zurück.



