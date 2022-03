Die Siemens-Aktie (WKN: 723610) machte in der Vergangenheit nicht viel Spaß. Seit einer Dekade dümpelt sie vor sich hin. In den vergangenen zehn Jahren sprang für die Aktionäre gerade einmal ein Plus von 66,7 % heraus. Das klingt zunächst nach viel, entspricht aber einem jährlichen Zuwachs von gerade einmal 5,2 % im Durchschnitt. Wirklich interessant ist das nicht. Das soll sich bald ändern Das Management um CEO Roland Busch will ein ganz neues Profitabilitätsniveau erreichen. Auf dem Weg dahin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...