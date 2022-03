Ein MSCI World ETF ist sicher. Diesen Satz könnte ein deutscher Finanzminister in naher Zukunft genau so formulieren. Im Prinzip kann man dieser Einschätzung zustimmen. Denn ein Paket mit über 1.000 weltweiten Aktien bietet maximale Streuung. Doch alles, was Ertrag bringt, trägt auch ein gewisses Risiko. Nichts ist zu 100 % sicher. Umso wichtiger ist es, sich dem realen Risiko zu nähern. Auch bei einem MSCI World ETF. Ein MSCI World ETF ist Massenware Wie sich die Zeiten ändern. Als ich vor gut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...