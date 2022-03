Bei der Shell-Aktie (WKN: A3C99G) kann es im Moment so manche Investitionsthese geben. Möglich wären zum Beispiel Value, Dividendenwachstum oder auch Momentum. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Der Ölmarkt bietet jedenfalls so manche Chance, jetzt kurz- oder vielleicht sogar mittelfristig zu profitieren. Spätestens seitdem Warren Buffett in den Ölmarkt investiert, besitzt womöglich auch die Shell-Aktie eine bessere mittelfristige Perspektive. Aber was ist deine Investitionsthese? Blicken wir auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...