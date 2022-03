Die Dr. Peters Group blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück. Die Gesellschaft berichtet über aktuelle Akquisitionen, Ausschüttungen an die Kunden und Erfolge beim Management des Bestandsportfolios.Im AIF Immobilienportfolio Deutschland I wird der Gesamtmittelrückfluss, der laut konservativer Prognose bei 145 Prozent (vor Steuern) liegt, derzeit bereits um rund acht Prozent übertroffen - dies teilt die Dr. Peters Group in einem aktuellen Newsletter mit. Die Gesellschaft bestätigt somit die halbjährlich geplanten und prospektierten Auszahlungen an ihre Anleger in Höhe von vier Prozent p. a. Die Überperformance des AIF wird möglich gemacht durch die wirtschaftlichen Kennzahlen der drei Objekte, die die Dr. Peters Group im vergangenen Jahr an das Immobilienportfolio anschließen konnte.

