DJ PARK Wirtschaftsstrafrecht setzt auf die Enterprise-Search-Lösung searchIT law edition

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts025/22.03.2022/12:45) - PARK Wirtschaftsstrafrecht zählt zu den gefragtesten Kanzleien Deutschlands und wurde bereits mehrfach vom Handelsblatt und The Legal 500 zu einer der besten Kanzleien des Landes gekürt. Mehr als 12 Rechtsanwältinnen und -anwälte mit Spezialisierung auf Unternehmensverteidigung, Individualverteidigung sowie Strafanzeigen nehmen sich den Anliegen ihrer Mandanten an. Durch den Einsatz der Enterprise Search Software searchIT law edition gestaltet sich die Suche nach Informationen in den von Mandanten gelieferten Dokumenten nun deutlich effizienter.

"Wir freuen uns, dass wir PARK Wirtschaftsrecht für den Einsatz unserer Enterprise Search Lösung gewinnen konnten," meint Christoph Wendl, CEO des Wiener IT-Unternehmens Iphos IT Solutions, das mit searchIT law edition eine innovative Enterprise Search Software speziell für Rechtsanwälte und Juristen geschaffen hat. "Gerade die Möglichkeit, auch E-Mail-Archive von Mandanten, sogenannte pst-Dateien, mittels Volltextsuche durchsuchen zu können, war für PARK entscheidend. Diese Funktion bringt eine deutliche Zeitersparnis, die bei herkömmlichen Software-Lösungen für Anwälte oder Dokumenten-Management-Systemen nicht gegeben ist", so Wendl weiter.

Die Grenzen eines Dokumente-Management-Systems

Unternehmen und Organisationen verfügen im Zeitalter der stetig wachsenden Digitalisierung meist über Millionen von firmeninternen Dokumenten und Daten. Im Verfahrensfall ist PARK Wirtschaftsrecht so schnell mit einer überwältigenden Menge an prozessrelevanten Dokumenten von Mandanteninformationen, Gerichts- und Prozessakten bis hin zu Verträgen konfrontiert. Denn die zur Verfügung gestellten Daten müssen durchsucht und aufbereitet werden - und genau hier stoßen herkömmliche Dokumenten-Management-Systeme an ihre Grenzen.

Zeitersparnis mit Enterprise Search

Egal ob es sich um vom Klienten gelieferte Mandanten-Informationen in Form von Dokumenten oder E-Mail-Archiven, Prozess- oder Gerichtsakten handelt - searchIT law edition ermöglicht es, diese präzise und schnell zu durchsuchen. Die automatische Texterkennung (OCR) sorgt dafür, dass auch Text aus Scans oder Fotos in die Suche eingeschlossen wird. Mittels künstlicher Intelligenz können automatisiert Themen in den Datenarchiven erkannt und extrahiert werden. Auch eine automatisierte Klassifizierung und Zuordnung von Dokumenten zu vorgegebenen Kategorien trägt dazu bei, diese großen Dokumentenmengen einfach durchsuchen und strukturieren zu können. Erhebliche Zeit- und Kostenersparnisse sind so vorprogrammiert.

"Unsere Kunden können durchschnittlich rund 70 Prozent der für die Suche nach Dokumenten aufgebrachten Arbeitszeit einsparen," so Wendl abschließend. "Wir freuen uns, dass PARK Wirtschaftsstrafrecht diesen Wert durch unsere speziell für Rechtsanwälte angepasste law edition sogar noch übertreffen konnte."

Über searchIT Das internationale Unternehmen Iphos IT Solutions definiert das Thema "Enterprise Search Engines" für Unternehmen neu. Mit dem Launch von searchIT positioniert sich das Unternehmen als nachhaltiger Innovator in der Branche. Ing. Christoph Wendl leitet gemeinsam mit Lyubomir Ivanov als Chief Executive Officer (CEO) das 1998 gegründete Unternehmen, das sich mit innovativen Lösungen den aktuellen Herausforderungen der IT stellt.

Über PARK Wirtschaftsstrafrecht PARK Wirtschaftsstrafrecht ist eine bundesweit agierende Kanzlei auf dem Gebiet des Wirtschaftsstrafrechts und des Steuerstrafrechts. Ihre Rechtsanwälte sind ausschließlich in der Beratung nationaler und internationaler Unternehmen sowie von Einzelpersonen im Bereich des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts tätig. Im Einzelnen bieten sie Unterstützung in den Bereichen Unternehmensverteidigung, Individualverteidigung, Krisenintervention, Compliance, Interne Erhebungen, Ombudstätigkeit, Rechtsgutachten und Strafanzeigen.

Rückfragehinweis für Medien: Ing. Christoph Wendl Geschäftsführer, Iphos IT Solutions GmbH Khekgasse 35 1230 Wien Tel.: +43 1 869 84 00 E-Mail: info@searchit.cc

(Ende)

Aussender: searchIT by Iphos IT Solutions GmbH Ansprechpartner: Christoph Wendl Tel.: +43 1 869840021 E-Mail: info@searchit.cc Website: www.searchit.cc

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20220322025 ]

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2022 07:46 ET (11:46 GMT)