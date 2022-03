- Vier (4) Experten der Psychedelikabranche werden das Team von TripSitter.Clinic verstärken. Einer davon ist der weltbekannte Ketamin- und Cannabispsychiater Dr. Mark Braunstein.

- Die aktuellen Patientendienste von TripSitter.Clinic werden aktualisiert und das Angebot entsprechend erweitert.

- Die Technologieplattform TripSitter.Clinic wird mit neuen nativen iOS- und Android-fähigen Apps ergänzt, um die Erfahrung von Patienten und Ärzten zu verbessern.

TORONTO, KANADA, 22. März 2022 - TripSitter Clinic Ltd. (CSE: KETA) (FWB: UY0) ("TripSitter" oder das "Unternehmen"), ein telemedizinisches Versorgungsunternehmen, das Behandlungspläne unter ärztlicher Aufsicht mit sicheren und legalen evidenzbasierten Psychedelika ermöglicht, hat mit der Firma Insight Systems, PBC (die unter dem Namen Reconscious Medical firmiert) Verstärkung im medizinischen, klinischen und administrativen Bereich bekommen. Reconscious Medical ist ein Unternehmen für psychedelikagestützte Psychotherapie, das über eine eigene Technologieplattform sowohl klinikintern als auch virtuell Betreuungsdienste mit Sicherheit, Überwachung und Unterstützung anbietet. Reconscious Medical konzentriert sich im Rahmen seines bisherigen Leistungsangebots vor allem auf die Kombination einer psychedelikagestützten Behandlung mit Psychotherapie unter Einsatz von sowohl hoch- als auch niedrigdosiertem Ketamin.

Welche wesentlichen Vorteile ergeben sich für TripSitter.Clinic durch den Zugang von Reconscious Medical?

- Expertise: Vier Branchenexperten von Reconscious Medical werden das Team von TripSitter.Clinic verstärken und mit ihrem Erfahrungsschatz im medizinischen, klinischen, betrieblichen und administrativen Bereich bereichern.

- Verbesserung des aktuellen Therapieangebots: Das aktuelle Behandlungsangebot wird ab dem 1. April 2022 aktualisiert und soll allen Patienten ein optimiertes Erlebnis bieten. Neu ausgebildete Psychedelika-Therapeuten (sogenannte "Sitter") und speziell geschulte Spezialisten für die integrierte Behandlung mit Psychedelika werden die Patienten vor und nach den Therapiesitzungen zusätzlich unterstützen.

- Aktualisierte Technologieplattform: Unsere Online-Plattform wird bis 1. Mai 2022 um native Smartphone-Apps für den Einsatz auf Android- und iOS-Geräten erweitert, um die Erfahrungen von Patienten und Ärzten zu verbessern und durch zusätzliche Screening- und Monitoringverfahren die Dienste noch sicherer und skalierbarer zu gestalten.

- Neue Angebote: Im Sommer 2022 sollen weitere Dienste dazukommen, unter anderem auch ein virtuelles, ketamingestütztes Integrationscoaching mit speziell geschulten Fachleuten.

Dr. John Huber, CEO von TripSitter.Clinic, meint dazu: "Wir sind vom voraussichtlichen Nutzen für unsere Patienten und von den Wettbewerbsvorteilen, die wir durch die Aufnahme von Reconscious Medical in unsere TripSitter.Clinic-Familie erzielen werden, begeistert. Damit können wir TripSitter.Clinic rasch erweitern und mit einem möglichst professionellen und erfahrenen Team wachsen. Diese strategische Ergänzung wird auch die Sicherheit unserer Patienten schützen und gleichzeitig den größtmöglichen Heilungserfolg gewährleisten."

Mark Braunstein, CEO von Reconscious Medical, erklärt: "Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit TripSitter.Clinic. Ich träume schon lange davon, den Zugang zur psychedelischen Medizin weltweit auf sichere und effektive Weise zu erweitern. Über die Plattform von TripSitter.Clinic werden wir gemeinsam dazu in der Lage sein. Wir werden die Messlatte höher legen und branchenweite Standards für die Durchführung psychedelischer Therapien im häuslichen Umfeld einführen. Zuerst mit Ketamin, danach mit MDMA, und auch Psilocin soll schon sehr bald folgen."

Nähere Einzelheiten zu TripSitter.Clinic erhalten Sie unter https://www.tripsitter.clinic/

ÜBER TRIPSITTER CLINIC LTD.

TripSitter steht mit seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft TripSitter Clinic Corp. an vorderster Front zweier Zukunftsbereiche: der Telemedizin und der psychedelischen Medizin. TripSitter.Clinic, die virtuelle Beratungsklinik des Unternehmens, ist eine international anerkannte SaaS-Plattform mit Betreuungs-, Überwachungs- und Coachingdiensten. Sie führt die Patienten mit zugelassenen Ärzten in den Vereinigten Staaten zusammen, die sie zu einem ärztlich verschriebenen psychedelikagestützten Therapieprogramm mit niedrigdosiertem Ketamin beraten können. TripSitter ist kein Angebot der medizinischen Grundversorgung (PCP). Die künftigen Patienten von TripSitter.Clinic müssen dem von ihnen ausgewählten "TripSitter"-Arzt im Zuge des Erstaufnahmegesprächs eine Diagnose ihres Hausarztes sowie weitere Gesundheitsdaten zur Verfügung stellen. Wird ein Patient von seinem Arzt zur Behandlung zugelassen, stellt TripSitter.Clinic einen Kontakt zwischen dem Patienten und Experten her, welche die Plattform ebenfalls nutzen, um sich mit dem Patienten und seinem Arzt zu beraten und abzustimmen. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter https://www.tripsitter.clinic/.

ÜBER RECONSCIOUS MEDICAL

Reconscious Medical (RM) ist ein Unternehmen für psychedelikagestützte Psychotherapie, das 2020 gegründet wurde, um den Zugang zur psychedelikagestützten Psychotherapie durch Technologien zu verbessern. RM verfügt über drei Hauptprodukte: Das erste ist die klinikinterne psychotherapeutische Intensivtherapie auf Basis von Psychedelika, bei der im Rahmen von Psychotherapiesitzungen hochdosiertes Ketamin intramuskulär und oral verabreicht wird. Das zweite ist das am besten skalierbare Produkt - virtuelle Psychotherapiesitzungen mit oraler Verabreichung von niedrigdosiertem Ketamin. Das dritte ist eine Technologieplattform, ein System zur Bereitstellung des virtuellen Modells sowie der elektronischen Patientenakte (EPA) für die virtuelle und klinikinterne Behandlung. Reconscious Medical hat sich auf die Entwicklung und Implementierung hochmoderner Therapieprotokolle auf Psychedelikabasis sowie proprietärer Screening- und Verabreichungsalgorithmen spezialisiert. RM bildet auch Therapeuten, "Sitter", Integrationsspezialisten und Ärzte aus.

Für das BOARD of DIRECTORS

Dr. John Huber, CEO

mailto:dr.hubr@tripsitter.clinic

Mediensprecher TripSitter

mailto:IR@tripsitter.clinic

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Haftung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von TripSitter in einem Land dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert. Dementsprechend dürfen die Wertpapiere nicht in den USA oder an US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen oder gemäß Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und der geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetze registriert.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Die Verwendung der Wörter "erwarten", "antizipieren", "fortsetzen", "schätzen", "anstreben", "können", "werden", "projizieren", "sollten", "glauben", "planen", "beabsichtigen" und ähnlicher Ausdrücke dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu identifizieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen auf bestimmten zentralen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über die allgemeinen Geschäftspläne des Unternehmens, die Telemedizinbranche und die Marktposition des Unternehmens in dieser Branche sowie Aussagen über die Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der CSE. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren im endgültigen Langfristprospekt des Unternehmens vom 22. November 2021 und den diesem beigefügten Anhängen beschrieben, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter http://www.sedar.com verfügbar sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht erschöpfend ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch die geltenden Gesetze vorgeschrieben.

QUELLE TripSitter Clinic Ltd.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64847Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64847&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89680B1058Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA89680B1058