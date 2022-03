InnoSIGN nutzt seine firmeneigene Datenbank mit über 100.000 Aktivitätsprofilen von Signalwegen für die Arzneimittelentwicklung und Diagnostik, um das Ansprechen von Patienten auf zielgerichtete Therapien vorherzusagen.

Erlöse unterstützen weitere klinische Validierung und US-Markteinführung

WILMINGTON, Del. und EINDHOVEN, Niederlande, March 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- InnoSIGN, ein Unternehmen für Präzisionsmedizin, gab heute bekannt, dass es eine Serie A-Finanzierung in Höhe von 8 Mio. USD erhalten hat. Der Erlös wird zur Finanzierung eines Spin-offs von Royal Philips verwendet, um ein eigenständiges Unternehmen zu gründen, das sich auf die OncoSIGNal-Technologie zur Erstellung von Aktivitätsprofilen von Signalwegen konzentriert. Zu den Investoren der Runde gehören Casdin Capital, Life Science Angels, Thuja Capital und die Brabant Development Agency. Philips besitzt eine Minderheitsbeteiligung an dem neuen Unternehmen.

InnoSIGN vermarktet OncoSIGNal mRNA-basierte Tests, die die Aktivität von Signaltransduktionswegen in Krebs- und Immunzellen messen, um vorherzusagen, wie Patienten auf gezielte Medikamente ansprechen werden. Der OncoSIGNal qPCR 7 Pathway-Test ist für den Forschungsgebrauch erhältlich und ermöglicht es Forschungslabors, den Test auf herkömmlichen PCR Geräten in Kombination mit der OncoSIGNal cloudbasierten Datenanalysesoftware durchzuführen. Die Investition ermöglicht es InnoSIGN, seine ehrgeizigen Wachstumspläne umzusetzen, indem es einen First-Mover-Vorteil nutzt, um weitere klinische Validierungsstudien abzuschließen und das Produkt auf dem US-Markt einzuführen. InnoSIGN Inc., ein US-amerikanisches Unternehmen, wird seine führende F&E-Einrichtung auf dem High Tech Campus in Eindhoven, Niederlande, beibehalten.

"Ich freue mich über die Investition und die Unterstützung dieses starken Konsortiums aus US-amerikanischen und niederländischen Investoren," sagte Paul van de Wiel, CEO und Mitbegründer von InnoSIGN. "Diese Finanzierungsrunde wird es uns ermöglichen, den Mehrwert von OncoSIGNal im Vergleich zu Standardtechnologien für ein besseres Verständnis des Zellverhaltens zu demonstrieren, was für Ärzte/Ärztinnen bei der Auswahl der optimalen personalisierten Therapie für Krebspatienten von großer Bedeutung ist."



"Da die Grenzen der DNA-Sequenzierung und der Proteinanalyse in den letzten Jahren deutlich geworden sind, glauben wir, dass die proprietären mRNA-basierten Tests für Signalwege, die Datenbank mit den Aktivitätsprofilen der Signalwege und die fortschrittliche Analysesoftware von InnoSIGN die nächsten Durchbrüche in der Präzisionsmedizin vorantreiben werden, zunächst in der Onkologie und dann bei anderen Autoimmun- und Infektionskrankheiten," sagte Allan May, Vorsitzender von Life Science Angels und Investor.



OncoSIGNal wurde von Wissenschaftlern bei Philips Research als bahnbrechende Technologie zur Quantifizierung der Aktivität von Zellsignalwegen entwickelt. Leistungsstarke proprietäre Software normalisiert die mRNA-Expression einer Reihe ausgewählter Gene und übersetzt sie in Aktivitätswerte der relevanten Signaltransduktionspfade. OncoSIGNal nutzt seine umfangreiche Datenbank, um Erkenntnisse über die Signalwegprofile der verschiedenen Krebs- und Immunzellen zu gewinnen, was zu einem tieferen Verständnis der Krankheitsmechanismen und potenziell neuen Therapiemöglichkeiten führt.

"Wir freuen uns, mit diesem Konsortium zusammenzuarbeiten. InnoSIGN wird als eigenständiges Unternehmen in der Lage sein, die Entwicklung von OncoSIGNal Tests zu beschleunigen, die das Potenzial haben, die Onkologie-Diagnostik effizienter und präziser zu machen und so zu besseren Gesundheitsergebnissen zu führen," sagt Henk van Houten, CTO und Forschungsleiter von Philips.

Über InnoSIGN

InnoSIGN vermarktet seine proprietäre mRNA-basierte OncoSIGNal-Technologie zur Erstellung von Aktivitätsprofilen von Signalwegen, die die Präzisionsmedizin revolutioniert, indem sie mehr Einblicke in die Mechanismen von Krankheiten liefert. OncoSIGNal ist für Forschungszwecke erhältlich und wird als qPCR-Tests für den dezentralen Gebrauch und über die Service-Testeinrichtung in den Niederlanden angeboten. InnoSIGN nutzt seine umfangreiche Datenbank mit mehr als 100.000 Aktivitätsprofilen von Signalwegen zur Unterstützung von Diagnostik und Arzneimittelentwicklung.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Gwen Sülter unter oncosignal@innosignbio.com



website:www.innosignbio.com