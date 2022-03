Berlin (ots) -Die TI-Datenautobahn ist marode - eine sofortige Betriebsprüfung ist vonnöten! Daher fordert der Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. (BVOU) ein sofortiges Aussetzen des Betriebs der Telematikinfrastruktur (TI) und aller mit der Nichterfüllung von TI-Verpflichtungen verbundenen Sanktionen sowie ein "TÜV-Siegel" für alle zukünftigen TI-Strukturen. Dr. Karsten Braun, Vorsitzender des BVOU-Pressereferats, appellierte im Namen des Verbandes zugleich an die wirtschaftliche Verantwortung der Krankenkassen, keine weiteren TI-Experimente mit nicht mehr zeitgemäßen und störanfälligen Konnektoren zu finanzieren. "Fehler dürfen gemacht werden, aber bitte kein zweites Mal!", so Braun.Bei einer über 25%igen Ausfallquote der TI sieht Braun in naher Zukunft auch die Gesundheitsversorgung der Patienten ernsthaft gefährdet, sofern bei Medikamentenrezept und Krankmeldung weiterhin dieselbe störanfällige Technik zum Einsatz kommt.BVOU e.V.Der Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. (BVOU) ist die berufspolitische Vertretung für mehr als 7.000 in Klinik und Praxis tätiger Orthopäden und Unfallchirurgen.vollständige Pressemitteilung als PDF zum Download (https://newslettertogo.com/wp4a1szb-7no03tuv-i2ib17qb-8pb)vollständige Pressemitteilung als DOCX zum Download (https://newslettertogo.com/wp4a1szb-7no03tuv-oi3jn8rm-h6w)Bild von Dr. Karsten Braun zum Download (https://newslettertogo.com/wp4a1szb-7no03tuv-qkdxybdy-17x2)Pressekontakt:Janosch KunoKommunikation und PressearbeitBerufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. (BVOU e.V.)Straße des 17. Juni 106-108, 10623 BerlinTelefon: +49 (0)30 797 444 55E-Mail: presse@bvou.netwww.bvou.netOriginal-Content von: Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158517/5177501