DJ XTPL S.A.: XTPL und Universität Brescia beginnen mit der Arbeit an der Bioelektronik der nächsten Generation

DGAP-Media / 2022-03-22 / 13:53

XTPL, globaler Anbieter bahnbrechender Nanodrucklösungen für den globalen Elektronikmarkt, hat eine strategische Kooperation mit der Fakultät für Informationstechnik der italienischen Universität Brescia (UniBs) begonnen. Das Unternehmen und italienische Wissenschaftler beabsichtigen, in den nächsten zwei Jahren an der Anwendung von XTPL-Technologielösungen auf dem Gebiet der Biosensoren zusammenzuarbeiten.

Im Dezember 2021 kaufte die Fakultät für Informationstechnik (Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DII) der Universität Brescia das Delta Printing System von XTPL, welches durch das lokale Forschungsteam unter anderem bei Arbeiten an der Matrix organischer Biosensoren genutzt wird.

Der Zweck der strategischen Zusammenarbeit mit UniBs besteht darin, unter Einsatz der von XTPL entwickelten einzigartigen Elektronikdrucktechnologie ein innovatives Verfahren zur Herstellung organischer Biosensoren der neuen Generation zu entwickeln. Im Rahmen der Zusammenarbeit bietet das Unternehmen eine umfangreiche technologische und inhaltliche Unterstützung bei der Arbeit mit der von ihm entwickelten Technologie und dem Gerät Delta Printing System. Die Abteilung DII XTPL verpflichtet sich ihrerseits, über Ergebnisse ihrer Arbeit und über Erfolg in der Mikroproduktion von gedruckten Biosensoren, die mit dreidimensionalen, anpassbaren und flexiblen Substraten integriert sind, laufend zu informieren. Das Feedback stützt sich dabei auf Urteilen und Meinungen von Industriepartnern, mit denen das Forschungsteam von DII enge Beziehungen aufgebaut hat. Darüber hinaus werden die Arbeitsergebnisse in wissenschaftlichen Artikeln veröffentlicht und auf den wichtigsten internationalen wissenschaftlichen Konferenzen präsentiert. Zugang zu einer neuen Gruppe von Industriekunden wird es XTPL ermöglichen, mit seinen technologischen Lösungen ein weiteres Segment der Elektronik der nächsten Generation zu erschließen.

- Bereits vor einiger Zeit haben wir festgestellt, dass der Markt für Biosensoren eine der interessantesten Anwendungen für die durch XTPL entwickelte Technologie des Additiven Fertigungsverfahrens in der Elektronik sein könnte. Das volle Potenzial dieser Industrie wurde jedoch von Professor Torricelli detaillierter beschrieben. Der Aufbau dieser Beziehung wurde machte es nicht nur möglich, durch den Verkauf des Delta-Drucksystems die Forschungsarbeit an der UniBs zu unterstützen und zu beschleunigen, sondern auch einen Schritt weiter zu gehen und über die gemeinsame Abwicklung von F&E-Arbeiten zur Implementierung der XTPL-Technologie in die vom Professor Torricelli geplante Mikroproduktion von Bioelektronik zu entscheiden - sagt Filip Granek, Vorstandsvorsitzender von XTPL S.A.

- Das Kennenlernen von Möglichkeiten der XTPL-Technologie veranlasste uns, zuerst das Delta Printing System zu kaufen. Je mehr wir uns mit der durch XTPL vorgestellten Lösung vertraut machten, desto mehr waren wir überzeugt, dass wir gerne eine längere Zusammenarbeit mit XTPL aufbauen und gemeinsam an einer erfolgsversprechenden Lösung für die Bioelektronik arbeiten würden. Wir beabsichtigen, hochempfindliche, organische Biosensoren zu entwickeln, die gedruckt und in dreidimensionale, adaptive und flexible Substrate integriert werden. Ein bedeutender Marktvorteil dieser neuen Biosensoren ist ihre biologische Abbaubarkeit- ein so wichtiges und zunehmend notwendiges Merkmal elektronischer Geräte", so Fabrizio Torricelli, Professor an der Universität Brescia, der die Forschungsarbeit leitet.

Die Vertragsparteien berücksichtigen auch den Ausbau ihrer Zusammenarbeit bei internationalen Projekten in Form von Zuschüssen aus ausgewählten EU-Programmen.

Die ersten einfachen Biosensoren wurden in den 1950er Jahren entwickelt und zur Messung des Sauerstoff- und Glukosespiegels im menschlichen Blut verwendet. Bioelektronik ist ein Bereich, in dem medizinische Geräte entwickelt werden, welche die Lebensqualität von kranken und behinderten Menschen verbessern. Zu den bioelektronischen Erfindungen gehören beispielsweise Blutzuckermessgerät, Elektroden, die verschiedene Organsystemen stimulieren (z.B. Nervensystem bei Epilepsie, Auditorisches System bei Gehörlosen) und die Behandlung chronischer Schmerzen oder Arthritis unterstützen. Es wird erwartet, dass moderne biologische Sensoren bei diagnostischen Tests von Patienten und bei der Überwachung ihrer Gesundheit standardmäßig eingesetzt werden. Als Element des Werkzeugsystems der Personalisierten Medizin werden sie die Verfügbarkeit vieler Therapien vereinfachen und erhöhen.

Der globale Markt für Biosensoren wurde 2021 auf 25,5 Milliarden US-Dollar geschätzt, bis 2026 soll sein Wert 36,7 Milliarden US-Dollar erreichen. Zu erwarten ist, daß seine jährliche Wachstumsrate (CAGR) zwischen 2021 und 2026 voraussichtlich 7,5% beträgt. (Quelle: MarketsandMarkets Research). Analysten gaben an, dass zu den Schlüsselfaktoren, die für rapide Entwicklung dieses Marktes verantwortlich sind, folgende Erscheinungen zählen: Aufkommen nanotechnologiebasierter Biosensoren, zunehmendes Auftreten von Infektionskrankheiten und Zivilisationskrankheiten wie kardiologische Komplikationen, Diabetes und die aktuelle COVID-19-Pandemie, welche den Bedarf an Point-of-Care Diagnostik und häusliche Pflege erhöhen.

Die XTPL-Technologie ist eine Antwort auf drei Megatrends in der Produktion moderner Elektronik. Die Industrie konzentriert sich derzeit stark auf die weitere Miniaturisierung von Größe und Gewicht elektronischer Geräte, auf die Veränderung ihrer Formen und Eigenschaften, sowie auf immer mehr Flexibilität und Dreidimensionalität. Der neueste globale Trend ist auch die Umweltfreundlichkeit durch eine effiziente Nutzung begrenzter Ressourcen bei gleichzeitiger Reduzierung des produzierten Abfalls, was durch die additive Technologie ermöglicht wird. XTPL entwickelt selbständig innovative Nanodrucklösungen, die diese Trends unterstützen und richtet sie an Global Player aus der dynamisch wachsenden Branche der gedruckten Elektronik. Im Jahre 2020 lag der Wert dieses Industriesektors bei 41,2 Mrd. USD (+ 11,0% J/J), für 2025 werden 63,3 Milliarden US-Dollar prognostiziert und 2030 soll er sogar 74,1 Mrd. USD erreichen (nach: IDTechEx). Das bedeutet, dass in den Jahren 2020-2025 eine durchschnittliche jährliche Steigerung des Marktwertes dieser Branche von 9,0 % zu erwarten ist.

_______________________________________________________________________________________

XTPL S.A. ist ein Hightech-Unternehmen, das bahnbrechende Präzisionsdrucklösungen für den weltweiten Elektronikmarkt anbietet. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Produkte und Lösungen, die auf einer weltweit innovativen, durch internationale Patentanmeldungen geschützten Plattformtechnologie basieren. Das von dem Unternehmen entwickelte innovative additive Verfahren ist eine weltweit einzigartige Technologie, die in der schnell wachsenden Branche der gedruckten Elektronik und deren Bereichen wie Biosensoren, Fälschungsschutz, Mikroelektronik oder Displays Anwendung findet. Diese Technologie ermöglicht das ultrapräzise Drucken von ultradünnen (bis zu 1 ?m breiten), transparenten und hochflexiblen Leitungen mit leitfähigen Eigenschaften. Das Unternehmen befindet sich im Prozess des Patentschutzes sowohl für die angegebene Technologie als auch für die entwickelten Produkte, was die endgültige Bestätigung ihrer Innovativität sein wird. Die XTPL-Technologie wird in einem der sich am dynamischsten entwickelnden Märkte der Produktionsverfahren eingesetzt, nämlich dem Markt der gedruckten Elektronik. Laut den Prognosen von IDTechEx hatte der Markt für gedruckte, organische und flexible Elektronik im Jahr 2019 einen Wert von 37,1 Mrd. US-Dollar und wird bis 2030 voraussichtlich auf 74 Mrd. US-Dollar anwachsen. Aufgrund ihrer Fähigkeit, sehr dünne leitfähige Linien zu drucken und dabei Tinte mit einer sehr hohen Konzentration an metallischen Nanopartikeln zu verwenden, kann die Drucktechnologie von XTPL in Bereichen wie elektronischen Verbindungen in fortschrittlichen integrierten Schaltkreisen, räumlich gedruckter Elektronik, hybrider flexibler Elektronik, dem Internet der Dinge und ähnlichem eingesetzt werden. Für diese Märkte werden in den kommenden Jahren sehr hohe Wachstumsraten prognostiziert, die teilweise sogar eine CAGR von 80% erreichen. Der Marktbereich, in dem XTPL den schnellsten Einsatz seiner proprietären Technologie in der Industrie voraussagt, ist die Präzisionsdefektreparatur. Diese Anwendung stößt nicht nur bei Herstellern von hochauflösenden OLED-Displays, sondern auch bei Herstellern in der Halbleiterindustrie auf großes Interesse. Darüber hinaus kann die Präzisionsreparatur dabei helfen, Displays der nächsten Generation schneller auf den Markt zu bringen, basierend auf der microLED-Technologie, die alle Eigenschaften hat, um den Markt zu revolutionieren.

Das Ziel von XTPL ist es, eine für den industriellen Einsatz entwickelte Technologielösung für einen speziellen Anwendungsbereich zu lizenzieren. Das Unternehmen kann dieses Ziel auch durch den Vertrieb über Distributoren oder strategische Partnerschaften realisieren - diese Möglichkeiten erlauben es, die Zusammenarbeit an die Bedürfnisse des zukünftigen Auftraggebers anzupassen. Derzeit vermarktet XTPL seine Produkte: Tinten auf Basis von Silber-Nanopartikeln, die für das Drucken von elektronischen Komponenten der neuen Generation entwickelt wurden, sowie das Delta Printing System, ein präzises Rapid-Prototyping-System mit der Möglichkeit, sehr feine Strukturen bis zu 1 µm für Anwendungen in der Mikroelektronik zu drucken.

Ab 2019 ist XTPL S.A. am Hauptmarkt der Warschauer Börse Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. und ab 2020 am OpenMarket in Frankfurt notiert. Mehr Infos: www.xtpl.com Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Beata Kowalczyk | cc group 605 959 539 | beata.kowalczyk@ccgroup.pl Magdalena Zukowska | Marketing & Communications Manager bei XTPL S.A. 539 736 050 | magdalena.zukowska@xtpl.com Ende der Pressemitteilung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: XTPL S.A. Schlagwort(e): Forschung/Technologie

2022-03-22 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1308749 2022-03-22

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1308749&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2022 08:54 ET (12:54 GMT)