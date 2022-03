Das Maklernetzwerk UnisonSteadfast und Intersure haben ihre strategische Partnerschaft verkündet. Damit bauen sie ihr weltweites Netzwerk aus. UnisonSteadfast verdoppelt so die Anzahl seiner Mitglieder in Nordamerika. Das weltweit tätige Netzwerk unabhängiger Versicherungsmakler UnisonSteadfast und Intersure Ltd. haben ihre Zusammenarbeit bekanntgegeben. Mit der Kooperation verdoppelt sich die Anzahl von UnisonSteadfast-Partnern in Nordamerika auf über 50. Die Zusammenarbeit festigt die internationale ...

