Gelibolu, Türkei, 22. März 2022 (ots/PRNewswire) -Am Freitag, den 18. März 2022, wurde die Çanakkale-1915-Brücke in Anwesenheit des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan feierlich eröffnet.Die Çanakkale-1915-Brücke, die längste Hängebrücke der Welt in Bezug auf die mittlere Spannweite und die Höhe des Turms, ist 18 Monate vor dem Zeitplan fertiggestellt worden.Die Çanakkale-1915-Brücke und die Autobahn, die 2017 vom türkischen Ministerium für Infrastruktur und Verkehr, Generaldirektion für Autobahnen, ausgeschrieben und von den türkisch-koreanischen Joint-Venture-Partnern - DL E&C-Limak-SK ecoplant-Yapı Merkezi - finanziert und gebaut wurden, verbinden den asiatischen und den europäischen Kontinent in nur sechs Minuten durch die Çanakkale-Straße (Dardanellen). Sie bieten auch eine neue Transitalternative zur Passage durch die Straße von Istanbul bei hohem Verkehrsaufkommen, was einen schnelleren und kostengünstigeren Güterverkehr sowie eine Stärkung der wirtschaftlichen, politischen, touristischen und sozialen Verbindungen für die Region bedeutet.Informationen zur Çanakkale-1915-BrückeMit einer Gesamtbrückenlänge von 4.608 Metern, einer zentralen Spannweite von 2.023 Metern und einer Gesamthöhe des Brückenturms von 318 Metern (334 Meter am höchsten Punkt) ist die Çanakkale-1915-Brücke die längste Mittelspann- und höchste Turmhängebrücke der Welt. Die Brücke verbindet Gelibolu auf der europäischen Seite mit Lapseki auf der asiatischen Seite. Die Brücke trägt den Namen Çanakkale-1915 zu Ehren und zum Gedenken an die Çanakkale-Schlacht im Ersten Weltkrieg zwischen türkischen und alliierten Truppen.Hinweis an die Redaktion:Die türkische Generaldirektion für Autobahnen (KGM) hat das Çanakkale-1915-Brücken- und Autobahnprojekt im Rahmen eines öffentlich-privaten Partnerschaftsmodells an ein türkisch-koreanisches Joint Venture vergeben. Die ÇOK A.Ş. (Çanakkale Motorway Bridge Construction Investment Operation Inc.) hat den Auftrag für das Çanakkale-1915-Brücken- und Autobahnprojekts erhalten. Die gleichberechtigten Partner des beauftragten Unternehmens sind Limak und Yapı Merkezi aus der Türkei sowie DL E&C und SK ecoplant aus Südkorea.