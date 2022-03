Die Fed könnte bei ihren kommenden Sitzungen die Leitzinsen stärker und schneller als geplant anheben. Das verkündete gestern Fed-Chef Jerome Powell in einer Rede bei der Association of Business Economics. Davon profitiert auch die Aktie der Allianz.Letzte Woche gab es die erste Zinserhöhung der Fed seit drei Jahren. Sechs weitere Zinsschritte sollen dieses Jahr folgen. Bislang rechnete der Markt mit Schritten von 25 Basispunkten. Powell will aber mittlerweile größere Schritte (50 Basispunkte) nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...