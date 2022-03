Convivas neuester Bericht "State of Streaming: Europe" gibt Aufschluss über die europäischen Streaming-Zuschauerzahlen; Qualitätsherausforderungen und die Rückkehr des Sports auf sozialen Netzwerken

Laut dem "Q4 2021 State of Streaming: Europe"- Report von Conviva, der kontinuierlichen Messplattform für Streaming-Medien, nimmt die Nutzung von Streaming in Europa weiterhin rasant zu. Während Europa in seiner Gesamtheit einen Anstieg der Streaming-Zuschauerzahlen um 20 verzeichnete, wuchsen Süd- und Westeuropa mit 44 bzw. 34 etwa doppelt so stark. Diese Entwicklung steht im Gegensatz zum globalen Streaming-Markt, der im 4. Quartal 2021 im Vergleich zum gleichen Quartal 2020 nur um 7 wuchs.

"Wie viele andere Regionen behält Europa nicht nur den deutlichen Anstieg der Streaming-Nutzung während der Pandemie bei, sondern verzeichnet auch weiterhin von Quartal zu Quartal ein Wachstum, während die Pandemie allmählich abklingt", sagte Keith Zubchevich, President CEO von Conviva. "Da der Streaming-Markt in Europa immer mehr an Reife gewinnt und die Zuschauer eine größere Auswahl an Inhalten, eine größere Entscheidungsfreiheit bei der Betrachtung dieser Inhalte auf verschiedenen Geräten und eine größere Auswahl an kostenpflichtigen oder werbefinanzierten Kanälen haben, sind kontinuierliche Messungen und genaue Interaktionsdaten unerlässlich."

Die Streaming-Qualität war im 4. Quartal 2021 international uneinheitlich. Das größte Qualitätsproblem betraf die Startzeiten von Videos, die in sämtlichen Regionen langsamer waren als im Vorjahr, auch in Europa, wo die Startzeit von Videos weltweit am langsamsten war. Erfreulicherweise gab es in Europa auch einen Rückgang der Pufferzeiten (um 35 gegenüber dem Vorjahr) und der Videostartfehler (um 14 gegenüber dem Vorjahr) sowie einen Anstieg der Bitrate (um 21 gegenüber dem Vorjahr).

Der Bericht von Conviva zeigt auch, wie sich die Gerätepräferenzen in Europa im 4. Quartal vom Rest der Welt unterschieden. In Europa, wo große Bildschirme (vernetzte Fernseher, Smart TVs und Spielkonsolen) 68 der Sehdauer ausmachten, hatte Samsung TV mit 20 den höchsten Sehdaueranteil auf großen Bildschirmen, gefolgt von Android TV und Amazon Fire TV mit 13 bzw. 12 %. Auf Roku, das weltweit einen Anteil von 31,8 hat, entfielen nur 5 der Sehdauer auf Großbildschirmen in Europa.

Werbeherausforderungen bleiben bestehen

Im 4. Quartal 2021 stiegen die weltweiten Werbeeinblendungen im Vergleich zum Vorquartal um 16 %, ebenso die Werbeversuche. Außerdem gingen die entgangenen Werbemöglichkeiten im Vergleich zum Vorquartal um 2 zurück und die Bitrate stieg um 4 %. Leider enden hier die guten Nachrichten für die Werbung, denn die Werbestartzeit stieg in Q4 2021 deutlich an, von 0,3 Sekunden in Q3 auf 2,6 Sekunden in Q4, und auch die Pufferzeiten der Werbung stiegen von 1,3 in Q3 auf 1,5 in Q4.

Social Video dominiert im Sport

Trotz geringer Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr hat sich der europäische Sport in den sozialen Medien seit Beginn der Pandemie deutlich erholt. Bei den europäischen Sportvideos auf sozialen Plattformen stieg die Gesamtzahl der Posts um 1 und die der Videos um 4 %, während die Zugriffszahlen insgesamt um 2 zurückgingen.

Methodik

Die Daten von Conviva werden in erster Linie mit einer proprietären Sensortechnologie erfasst, die weltweit mehr als 500 Millionen Zuschauer umfasst, die jährlich 200 Milliarden Streams über fast 4 Milliarden Streaming-Anwendungen auf Geräten ansehen. Der Sensor ist direkt in Video-Streaming-Anwendungen eingebettet und erfasst Inhalte und Werbung, um fast drei Billionen Echtzeit-Transaktionen pro Tag für seine Kunden zu analysieren. Im State of Streaming Report wurden die Jahresdaten von Q4 2021 im Vergleich zu Q4 2020 auf Basis der Conviva-Kundenbasis normiert. Die Social-Media-Daten bestehen aus Daten von über 2.800 Benutzerkonten, über 1,8 Millionen Posts und über 10 Milliarden Interaktionen auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube im vierten Quartal 2021. Die Daten für professionelle Sport-Ligen in sozialen Netzwerken wurden aus individuellen Ranglisten für die einzelnen Sport-Ligen gesammelt, die insgesamt 262 individuelle Team-Accounts umfassten und im 4. Quartal 2021 über 5 Milliarden plattformübergreifende Interaktionen verzeichneten.

Über Conviva

Conviva ist die Plattform für Erhebungen, kontinuierliche Messungen und Bindungen für Streaming-Medien. Unsere Echtzeitplattform wird durch unsere patentierten Lösungen Stream Sensor und Stream ID angetrieben und ermöglicht Vermarktern, Werbetreibenden, technischen Betrieben sowie für Engineering und Kundendienst zuständigen Teams den Aufbau, die Einbindung, Monetarisierung und die längerfristige Bindung ihrer Zielgruppen. Conviva hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marken wie DAZN, Disney+, Hulu, Paramount+, Peacock, Sky, Sling TV, TED und WarnerMedia bei der Erschließung der unglaublichen Möglichkeiten im Bereich Streaming Media zu unterstützen. Heute verarbeitet unsere Plattform täglich fast 3 Billionen Streaming-Datenereignisse und unterstützt mehr als 500 Millionen Einzelzuschauer, die 200 Milliarden Streams pro Jahr über 4 Milliarden Anwendungen auf Geräten anschauen. Conviva sorgt dafür, dass digitale Unternehmen jeder Größe besser streamen können jeder Stream, jeder Bildschirm, jede Sekunde. Weiterführende Information erhalten Sie unter www.conviva.com.

