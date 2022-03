"Hawkische" Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell lassen die US-Investoren trotz damit einhergehender möglicher Zinssteigerungen auf eine stabile Wirtschaft hoffen und treiben den Dow Jones am Dienstag in der Eröffnungsphase um 200 Punkte in die Höhe. Technologieaktien ziehen ebenfalls im Kurs an. Offenbar wägen die Anleger im Sektor Chancen und Risiken der Entwicklung ab und kommen zu einem positiven Ergebnis.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

