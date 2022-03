DJ EZB/Lagarde: Krypto-Assets dienen zur Umgehung von Sanktionen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat auf die Rolle hingewiesen, die Krypto-Assets wie Bitcoin bei der Umgehung von Sanktionen gegen Russland spielen. "Es wird sicherlich gerade jetzt versucht, sie zur Umgehung der Sanktionen einzusetzen, die viele Länder gegen Russland verhängt haben", sagte Lagarde in einem Interview anlässlich einer Konferenz der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) zu digitalem Zentralbankgeld.

Lagarde sprach von einer "bestimmten Anzahl von Akteuren - Individuen und Unternehmen, die offensichtlich versuchen, ihre Rubel in Krypot-Assets umzutauschen". Die europäischen Behörden hätten all jenen, die mit dem Umtausch, mit Transaktionen und Dienstleistungen in Verbindung mit Krypto-Assets zu tun hätten, signalisiert, dass sie Komplizen bei dem Versuch seien, Sanktionen gegen oben genannten Personenkreis zu umgehen.

March 22, 2022 10:03 ET (14:03 GMT)

