Audi glaubt, im Kleinwagen-Segment herrsche Bedarf an Premium-Fahrzeugen. Dafür will die VW-Tochter ein Elektroauto entwickeln - andere Reihen bleiben auf der Strecke. Ein batterieelektrischer Kleinwagen steht bei Audi auf der Agenda. Das kündigte nun der Audi-Entwicklungschef Oliver Hoffmann an. Er sagte, das Unternehmen wolle bis 2027 alle Kernsegmente elektrifizieren. Dazu gehöre auch das A-Segment. Darunter verstehen Fachleute Kleinwagen. Beobachter zeigen sich erstaunt, denn selbst der Audi A1 sei eher dem B-Segment zuzuordnen. A1 und Q2 erhalten keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...