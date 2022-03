Zürich (ots) -Die Hotelfachschule Zürich im Belvoirpark hat am vergangenen Samstag, 19. März 2022, 36 Absolventinnen und Absolventen mit einer Diplomfeier in der Kirche zum Fraumünster in eine vielversprechende berufliche Zukunft verabschiedet. Die Abgängerinnen und Abgänger erhielten ihr Diplom zur eidgenössisch diplomierten Hoteliére/Restauratrice, respektive zum eidgenössisch diplomierten Hotelier/Restaurateur.Rund 200 Gäste, darunter Familienangehörige und Persönlichkeiten aus Politik, Verband und dem Branchenumfeld, fanden sich am Samstag für die Diplomfeier der Belvoirpark Hotelfachschule HF im Zürcher Fraumünster ein. "Es ist tatsächlich schön, dass Zusammenkünfte inzwischen wieder uneingeschränkt möglich sind", so Bruno Lustenberger, Vorstandsmitglied von GastroSuisse, zur Begrüssung. "Lange genug mussten wir darauf warten."Im Rahmen der Feier konnten 36 Absolventinnen und Absolventen ihr Diplom als eidgenössisch diplomierte Hoteliére/Restauratrice, respektive als Hotelier/Restaurateur in Empfang nehmen. Besonders ausgezeichnet wurde Leoni Vogt für den besten Notenschnitt. Diplome mit Auszeichnung wurden an Tiziana Iseppi, Xavier Serra und Leoni Vogt verliehen. Überreicht wurden die Diplome von Susanne Welle, Direktorin der Hotelfachschule, und Mark Urech, dem Leiter der Ausbildung.Lustenberger betonte in seiner Ansprache auch den Stellenwert der Ausbildung an der Hotelfachschule Zürich: "Sie gehören zu einer Branche, die gesellschaftlich, sozial und wirtschaftlich wertvoll ist." Den Diplomanden stehen die Türen in der Schweiz, aber auch in der ganzen Welt offen. "Sie sind die Zukunft unserer Branche - Sie sind Fachkräfte, auf die wir stolz sind". In Anbetracht des Fachkräftemangels in der Branche, der durch die Pandemie noch verschärft wurde, sei die Auszeichnung der Diplomanden umso erfreulicher.GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz. Die Organisation mit dem Gründungsjahr 1891 setzt sich für die Interessen der Branche ein. GastroSuisse ist der grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband mit gegen 20'000 Mitgliederbetrieben (davon rund 2500 Hotels), organisiert in 26 Kantonalverbänden und vier Fachgruppen.Pressekontakt:Belvoirpark Hotelfachschule ZürichHöhere Fachschule HFSeestrasse 141, CH-8002 ZürichTelefon: +41 44 286 88 11, info@belvoirpark.chOriginal-Content von: GastroSuisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007695/100886890