Brasov, Rumänien, 22. März 2022 (ots/PRNewswire) -Mondly (https://www.mondly.com/), eine der weltweit führenden Sprachlernplattformen, gab heute bekannt, dass sie ihre Kurse allen Ukrainern, die in europäische Länder vertrieben wurden, kostenlos zur Verfügung stellen wird. Die Initiative soll Flüchtlingen helfen, die Sprachbarriere zu überwinden und sich in einem fremden Land besser zurechtzufinden.Angesichts der jüngsten Ereignisse waren Millionen von Ukrainern gezwungen, aus ihrem Land in Sicherheit zu fliehen. Da sie ihre Heimat, ihren Lebensunterhalt und manchmal auch ihre Familien zurücklassen müssen, besteht ihre einzige Hoffnung darin, in den Nachbarländern eine helfende Hand zu finden. In diesem Moment der Krise sollten sprachliche Hindernisse ihre geringste Sorge sein.Die Sprachlern-App Mondly möchte die Bedürftigen unterstützen und hilft allen betroffenen Ukrainern, mit Menschen anderer Nationalitäten in Kontakt zu treten. Die App hat ihre Premium-Inhalte für ukrainische Muttersprachler freigeschaltet und bietet Kurse für 25 europäische Sprachen an, darunter Englisch, Polnisch, Deutsch, Rumänisch und mehr. Ab sofort können ukrainische Flüchtlinge ganz einfach auf alle Lektionen zugreifen, indem sie Ukrainisch als Muttersprache in der Mondly-App auswählen."Es ist wirklich herzzerreißend zu sehen, was gerade in der Ukraine passiert. Letztes Jahr verbrachte ich einen Monat in Kiew und lernte die Menschen, die Kultur und die Sprache kennen. Sie sind so herzliche und gastfreundliche Menschen und haben etwas viel Besseres verdient. Ich bin stolz darauf, angesichts der aktuellen Situation allen Ukrainern die Sprachlerndienste von Mondly kostenlos anbieten zu können", sagte Alexandru Iliescu, CEO und Mitbegründer von Mondly."Wir sind allen dankbar, die die gute Nachricht verbreiten, um den Menschen zu helfen, die von Mondly profitieren könnten. Mehr denn je können Sprachen heute ein Weg zu weltweiter Freundschaft und Frieden seinMondly konzentriert sich auf praktische Themen und Gespräche aus dem wirklichen Leben, damit jeder nur das Wichtigste lernt und schneller flüssig wird. Die App lehrt alles, von grundlegenden Konversationen bis hin zu geschäftlichen Inhalten für die persönliche Verbesserung und die Ausbildung von Arbeitskräften. Das umfangreiche Sprachportfolio bietet auch Ukrainischkurse in 25 europäischen Sprachen an. Polen, Rumänen oder Deutsche können Ukrainisch in ihrer Muttersprache lernen, wenn sie die Flüchtlinge aufnehmen oder einfach nur willkommen heißen wollen.Um Mondly herunterzuladen, besuchen Sie bitte https://www.mondly.com/appÜber MondlyMondly wurde von Facebook als "App des Jahres", von Apple als "Beste neue App" und von Google Play als "Editors' Choice" ausgezeichnet und ist eine führende Sprachlernplattform mit 100 Millionen Lernern weltweit. Sie wurde 2014 eingeführt und entwickelte sich schnell zu einer führenden App im mobilen Bereich, die in den meisten europäischen Ländern, in Lateinamerika und Asien auf Platz 1 im Bereich Bildung landete. Laut Statista ist Mondly derzeit unter den Top 5 der Sprachlern-Apps weltweit, gemessen an der Anzahl der Downloads.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1770320/Mondly.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1770318/Mondly_Logo.jpgPressekontakt:Alexandru Iliescu - +40 733 969 116; contact@mondly.comOriginal-Content von: Mondly, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129965/5177703