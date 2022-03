Die Rakuten Europe Bank setzt die offene Plattform von Temenos für Composable Banking ein, um die Customer Experience zu verbessern, die Entwicklung neuer Zahlungsprodukte zu beschleunigen und neue Märkte zu erschließen

Temenos (SIX: TEMN), das Unternehmen für Banking-Software, meldete heute, dass die Rakuten Europe Bank ein Unternehmen der Rakuten Gruppe, die weltweit über 70 Unternehmen und mehr als 1,6 Milliarden Kunden umfasst einen Vertrag mit Temenos unterzeichnet hat, um Bankdienstleistungen, darunter Rakuten Pay, auf der Temenos Banking Cloud anzubieten. Mit der offenen Plattform von Temenos wird die Rakuten Europe Bank ihr Wachstum europaweit beschleunigen.

Durch den Wechsel zur offenen Plattform von Temenos für Composable Banking wird die Rakuten Europe Bank in der Lage sein, die Customer Experience zu verbessern, die Entwicklung neuer Produkte zu beschleunigen und neue Märkte zu erschließen. Darüber hinaus bietet die Plattform der Bank eine immense Skalierbarkeit, um die enormen Datenmengen analysieren zu können, die durch die Aktivitäten der Kunden in jedem Moment erzeugt werden, und um so die Online-Erfahrung für alle Kunden zu verbessern.

Die Temenos Banking Cloud bietet einen stabilen, sicheren und uneingeschränkt den Vorgaben entsprechenden Service für die Rakuten Europe Bank mit Sitz in Luxemburg, in einem der am stärksten regulierten Bankenmärkte in Europa. Die Implementierung für die Rakuten Europe Bank wird vorgefertigte Temenos Banking Services für Zahlungen und Konten beinhalten.

Toshihiko Otsuka, Chief Executive Officer von Rakuten Europe Bank, äußerte sich hierzu wie folgt: "Der Wechsel zur Temenos Banking Cloud ist für die Rakuten Europe Bank ein wichtiger Meilenstein bei ihrer weiteren Expansion in Europa. Sie verschafft uns die Flexibilität, die wir brauchen, um unsere Bankdienstleistungen zu skalieren und zu erweitern. Unser letztendliches Ziel ist die Generierung von Mehrwert und die Schaffung von Innovationen, um die Customer Experience für unsere Kunden in Europa zu verbessern."

Max Chuard, Chief Executive Officer von Temenos, kommentierte dies wie folgt: "Wir freuen uns sehr darüber, die Rakuten Europe Bank in der Temenos Banking Cloud willkommen zu heißen. Wir von Temenos teilen die Leidenschaft von Rakuten für Innovationen und freuen uns darauf, die Bank beim Erreichen ihrer ehrgeizigen Ziele zu unterstützen. Mit einem globalen Ökosystem, das mehr als 1,6 Milliarden Kunden umfasst, hat man bei Rakuten den großen Wert der Daten erkannt, um die Gesellschaft zu stärken. Mit der Temenos Banking Cloud wird die Bank über eine bislang unerreichte Agilität und Skalierbarkeit verfügen, mit der sie ihre Banking-Kapazitäten und die Customer Experience verbessern kann."

Temenos Banking Cloud bietet eine offene und sichere cloud-native Plattform für die Zusammenstellung, Erweiterung oder Bereitstellung von Banking-Funktionen im großen Maßstab. Die Composed-Banking-Dienste von Temenos bestehen aus vorkonfigurierten und vorab zusammengestellten Temenos-Banking-Funktionen sowie optionalen integrierten Lösungen externer Anbieter vom Marktplatz Temenos Exchange. Dies unterstützt Banken und Nichtbanken dabei, innovative Produkte schneller auf den Markt zu bringen, um die steigenden Kundenerwartungen zu erfüllen und gleichzeitig die Entwicklungskosten zu senken. Temenos hat vor Kurzem neue Temenos Banking Services angekündigt. Zu diesen zählen unter anderem Buy Now, Pay Later, Retail Lending, Payment Fraud Mitigation und KYC Customer Risk Assessment.

Ende

