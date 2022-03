Um die YOC-Aktie muss man sich wohl keine Sorgen machen. So jedenfalls der Eindruck von boersengefluester.de nach der Präsentation von CEO Dirk Kraus auf dem Online-Round Table von AlsterResearch. Bereits vor der für Ende April angesetzten Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2021 will der Spezialist für innovative Online-Werbung einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr vorlegen. Und die ... The post YOC: Von wegen Ende Gelände appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...