FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SABINA GOLD+SILVER CORP. RXC CA7852461093
AB/FROM ONWARDS 22.03.2022 17:22 CET
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SABINA GOLD+SILVER CORP. RXC CA7852461093
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