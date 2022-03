Der ehemalige Executive Vice President für Carrier Business Development bei DIMOCO ist der jüngste Neuzugang bei Finaro, der das ehrgeizige Wachstum in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterstützen soll.

Finaro, der globale Anbieter von grenzüberschreitenden Zahlungen und eine voll lizenzierte Bank, die den internationalen Handel durch genial einfache Zahlungen stärker macht, hat heute die Ernennung von Clemens Leitner zum Vice President of Sales Business Development für die DACH-Region bekannt gegeben.

Als ehemaliger Executive Vice President des renommierten im Payment Messaging Innovators DIMOCO, wird Clemens Leitner künftig die Wachstumsstrategie in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) an der Seite des wachsenden und weltweit aufgestellten Finaro-Teams verantworten. Vor seinem Wechsel zu Finaro war Clemens Leitner für Business Development, Carrier Management und Product Marketing Management bei DIMOCO verantwortlich. Aufgrund seiner Erfahrungen ist er bestens dafür gerüstet, die genial einfachen, multidimensionalen Zahlungslösungen von Finaro den Händlern in einer der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Regionen Europas näher zu bringen.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz haben Verbraucher im Jahr 2020 zusammen 100 Mrd. Euro ausgegeben ein Rekordwert, der durch die Verlagerung des Einkaufens ins Internet während der Pandemie verursacht wurde. Deutschland ist der größte E-Commerce-Markt in der DACH-Region. Dort gaben Verbraucher 2020 über 83 Mrd. Euro aus (+14,6 gegenüber 2019), in Österreich waren es 8,5 Mrd. Euro (+17,4 %) und in der Schweiz 11,9 Milliarden Euro (+27,9 %). Diese Zahlen werden im Jahr 2022 weiter ansteigen, da sich die Verbraucher an das Online-Shopping gewöhnt haben und vermehrt den mobilen Handel wie Digital Wallets und In-App-Zahlungen nutzen.

Achiya Fried, Chief Commercial and Strategy Officer bei Finaro, erklärt: "Ich freue mich Clemens willkommen zu heißen. Wir haben ehrgeizige Wachstumspläne und ein zentraler Bestandteil davon ist die Expansion in die DACH-Region. Die Expertise von Clemens und seine Erfolge im Management werden ein Katalysator für die wachsende Dynamik von Finaro in der Region sein und ich freue mich darauf zu sehen, was er für das Team und das Unternehmen tun wird."

Igal Rotem, CEO von Finaro, meint dazu: "Wir freuen uns sehr, dass Clemens zu uns kommt, um dieses Wachstum zu unterstützen und den strategischen Plan für den DACH-Markt umzusetzen. Mit seinen umfassenden Kenntnissen und Erfahrungen wird er dafür sorgen, dass Händler von Finaro in der DACH-Region Zugang zu innovativen und hochmodernen Zahlungslösungen haben, die sie benötigen, um ihrerseits ihren weltweit wachsenden Kundenstamm zu bedienen."

Clemens Leitner, VP Sales and Business Development bei Finaro, meint zu seiner Ernennung: "Ich freue außerordentlich bei einem so bahnbrechenden und dynamischen Unternehmen wie Finaro einzusteigen, und das zu einer Zeit, in der Kunden und Händler auf der Suche nach den seamless und simplen Zahlungsdiensten sind, für die Finaro bekannt ist. Die DACH-Region erfreut sich eines unglaublichen Wachstums im E-Commerce. Der Auftrag diesen Markt für Finaro zu erschließen und seine Ausmaße zu erweitern wird für viele spannende Möglichkeiten sorgen, komplexe Zahlungsabläufe für jeden genial einfach zu machen. Ich freue mich schon sehr darauf die Dinge anzugehen und zum Erfolg von Finaro beizutragen."

Im März 2022 wurde Finaro vom US-amerikanischen Zahlungsabwickler Shift4 in einer bahnbrechenden Transaktion mit einem Volumen von 575 Mio. US-Dollar übernommen, was die Stärke der innovativen Zahlungslösungen und des hyperpersonalisierten, kundenorientierten Service von Finaro unterstreicht. Shift4 wird die marktbestimmende Infrastruktur und die Produkte von Finaro nutzen, um die eigenen globalen Expansionspläne in Angriff zu nehmen.

Die Ernennung von Clemens Leitner folgt auf das unlängst erfolgte Rebranding von Credorax zu Finaro, um die neue Identität des Unternehmens und sein Engagement für die Verwirklichung seiner Vision für den Zahlungsverkehr widerzuspiegeln, in der der Handel frei von technologischen, physischen und geografischen Einschränkungen ist.

Nach einem unglaublich erfolgreichen Jahr 2021 mit einem verarbeiteten Gesamtvolumen von über 10 Mrd. US-Dollar mit mehr als 5.000 Händlern hat Finaro es sich zur Aufgabe gemacht, komplexe Zahlungen einfach zu machen, kombiniert mit einer von Anfang an vorhandenen Leidenschaft für einen Kundenservice, der weit über das normale Maß hinausgeht.

