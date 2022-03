Der Newsbereich von Buzzfeed könnte vor dem Aus stehen. Investor:innen sollen CEO Jonah Peretti aufgefordert haben, die Pulitzerpreis-prämierte, aber verlustreiche Sparte ganz zu schließen. Vorerst setzt Peretti bei Buzzfeed News aber "nur" den Rotstift an. Sein Deutschlandgeschäft hatte Buzzfeed im August 2020 an die Verlagsgruppe Ippen abgegeben. Nur wenige Wochen später erwarb der Medienkonzern das Webportal Huffpost, das Buzzfeed-CEO Jonah Peretti einst mitgegründet hatte. Im Dezember 2021 ging Buzzfeed über einen Spac an die Börse. Der Kurs der Buzzfeed-Aktie hat sich aber seit dem Start halbiert. Insbesondere das News-Geschäft drückt auf die ...

