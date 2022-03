Die Preise an den Tankstellen klettern von Rekordhoch zu Rekordhoch und ein Ende scheint noch lange nicht in Sicht. Schuld daran ist der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Profiteure von dieser Entwicklung sind meist Ölkonzerne, denn mit jedem Preisanstieg klingeln ihre Kassen deutlich lauter. Die einst als umwelt- und klimaschädlich verschmähten Konzerne gelten nun als Hoffnungsträger für weiterhin bezahlbare Wärme und Mobilität. Auch die französische TotalEnergies Aktie (ISIN: FR0000120271) ...

