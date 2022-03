Der DAX kam heute relativ unverändert in den Handel und schaffte es direkt am Morgen die 14.400er-Region zurück zu erobern. Dort fand die größte Zeit des Handels zum Wochenstart statt und damit lag auch der so genannte "Point of Interest" in diesem Bereich. Das Interesse galt weiterhin dem Aktienmarkt, auch ...

