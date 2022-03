Big Green Smile, einer der führenden europäischen Online-Händler für nachhaltige Haushaltswaren sowie natürliche und biologische Körperpflegeprodukte, gab heute eine bedeutende Investition der Future Business Partnership bekannt. Die Investition soll es dem Unternehmen ermöglichen, seine Wachstumspläne in ganz Westeuropa zu beschleunigen und einen bewussteren Konsum zu fördern.

Big Green Smile ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen, denn die Verbraucher fordern mehr Transparenz von den Produkten, die sie kaufen, sowie von den Händlern, bei denen sie sie kaufen. Dank der strengen Kriterien für die Produktauflistung können die Kunden von Big Green Smile vertrauensvoll einkaufen und sich für nachhaltigere Produkte wie Nachfüllpackungen, vegane und plastikfreie Produkte entscheiden.

Die Future Business Partnership, Europas erster verbraucherspezifischer Impact Investment Fund, wurde gegründet, um Unternehmen bei der Verwirklichung ihrer Wachstumsziele zu unterstützen und ihnen gleichzeitig den Ausbau ihrer sozialen und ökologischen Führungsrolle zu ermöglichen. Die heutige Investition in Big Green Smile ist ein Beispiel für die Strategie der Future Business Partnership, mit Unternehmen und Teams zusammenzuarbeiten, die den Menschen und den Planeten in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen. Sie unterstützt Big Green Smile bei seiner Mission, eine ökologisch nachhaltigere Zukunft des Einzelhandels zu erreichen.

Ben Wigley, Mitbegründer und CEO von Big Green Smile, kommentiert die Investition und die zukünftigen Wachstumspläne wie folgt: "Diese Transaktion ist für unser Unternehmen von großer Bedeutung, da wir unseren Wachstumskurs fortsetzen wollen. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit einem führenden Investor, der unsere Vision teilt und sich dafür einsetzt, Big Green Smile auf das nächste Level zu bringen. Wir sind davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit die einzig mögliche Zukunft für den Konsum ist. Da wir unsere marktführende Position weiter ausbauen und unsere hervorragenden Standards aufrechterhalten wollen, ist es fantastisch, einen Partner an Bord zu haben, der nicht nur unsere Werte teilt, sondern auch einen Anreiz hat, dafür zu sorgen, dass Fortschritte im Bereich der Nachhaltigkeit immer ganz oben auf der Tagesordnung stehen."

Vish Srivastava, Co-Managing Partner bei The Future Business Partnership, erklärte: "Es ist oft schwierig, sich für Nachhaltigkeit zu entscheiden, aber die fachkundige Auswahl von Big Green Smile macht es den Verbrauchern einfach, sich für mehr Nachhaltigkeit zuhause und im Alltag zu einzusetzen. The Future Business Partnership freut sich, das Team von Big Green Smile bei der Ausweitung seiner Aktivitäten in ganz Europa und seiner positiven sozialen und ökologischen Wirkung zu unterstützen, indem wir unser Kapital, unser Expertennetzwerk und unseren kontinuierlichen Support im Streben nach Nachhaltigkeit zur Verfügung stellen."

Big Green Smile wurde von finnCap Cavendish beraten.

