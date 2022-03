Nachdem die Stimmung an den Börsen sich zuletzt wieder einigermaßen beruhigt hat, trauen die Bullen sich hier und dort wieder aus der Deckung. Es gibt wieder so manche Träumerei über Chancen in der (nahen) Zukunft. Natürlich ist das auch stets mit nicht unerheblichen Risiken verbunden.Neue Hoffnung machen die Anleger sich derzeit beispielsweise bei BioNTech (US09075V1026). In China steigen die Infektionszahlen derzeit rasant und am Wochenende mussten die ersten Corona-Toten seit sehr langer Zeit beklagt werden. Die Bevölkerung im Reich der Mitte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...