Stockholm, 22. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die umfassende, all-in-one Risikobewertungsplattform von anch.AI ermöglicht es Unternehmen, die regulatorischen und ethischen Risiken von KI zu managenHeute stellte anch.AI seine neue ethische Plattform für künstliche Intelligenz (KI), die als zentrale Anlaufstelle für Unternehmen dienen wird, die eine verantwortungsvolle KI-Governance anstreben, öffentlich vor. Das umfassende Dienstleistungsangebot der Ethical Governance Platform von anch.AI umfasst Screening-, Bewertungs-, Audit-, Schadensbegrenzungs- und Berichtstools, die es datengesteuerten Unternehmen und ihren jeweiligen Technik-, Rechts- und Geschäftsteams ermöglichen, die Einhaltung der Vorschriften zu verwalten und die Risiken für alle KI-Lösungen in ihrer Umgebung zu bewerten.Das heutige Geschäftsumfeld und die Notwendigkeit der Einhaltung bestehender und künftiger Vorschriften unterstreichen den Bedarf an soliden KI-Rahmenbedingungen, doch die Entwicklung und Einführung dieser Technologie erfolgt häufig in Silos. Um den häufigen Mangel an ethischer KI-Integration zwischen Geschäfts-, Technik- und Rechtsabteilungen zu beheben, ermöglicht die Plattform von anch.AI eine organisationsübergreifende Abstimmung und bietet Unternehmen die Möglichkeit, ethische KI-Risiken wie Diskriminierung, unbeabsichtigte Voreingenommenheit und Eingriffe in die Privatsphäre zu erkennen und zu beheben. Mit anch.AI können Unternehmen effizient und schnell verantwortungsvolle KI-Lösungen einführen, die Kontrolle über ihre ethischen KI-Risiken gewinnen und gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften und ethischen Grundsätzen gewährleisten."Bei ethischer KI geht es nicht nur darum, rechtliche und Reputationsrisiken zu mindern, sondern auch darum, das Vertrauen von Stakeholdern und Kunden zu gewinnen", so Anna Felländer, Gründerin von anch.AI. "Über Compliance-Maßnahmen hinaus müssen Unternehmen für ihren Einsatz von KI verantwortlich sein. Unsere Plattform gibt Unternehmen das Rüstzeug an die Hand, das sie für eine teamübergreifende gemeinsame Verantwortung benötigen, und befähigt sie, alle ethischen Überlegungen und Kompromisse zu visualisieren, damit sie sowohl den menschlichen als auch den eigenen Unternehmenswerten treu bleiben."Vor dem Hintergrund der bevorstehenden EU-Verordnungen zu den Berichterstattungspflichten für KI und Umwelt, Soziales und Governance (ESG) bietet die Plattform von anch.AI Empfehlungen für Unternehmen, um kostspielige und schädliche Risiken zu vermeiden:- Überprüfung spezifischer KI-Lösungen auf ethische Fallstricke oder ganzer Organisationen auf ethische KI-Risiken durch die umfangreichen, forschungsgestützten Selbstbewertungsfragen von anch.AI, die das Risiko aus verschiedenen Blickwinkeln bewerten.- Bewertung der ethischen Schwachstellen, denen die KI-Lösung oder das Unternehmen ausgesetzt ist, und der Frage, ob sie schädlich sein und zu Rufschädigung oder Rechtsverstößen führen könnte, durch eine detaillierte Analyse.- Nutzung von Instrumenten zur Risikominderung auf der Grundlage spezifischer Risiken.- Kontinuierliche Prüfung der ethischen KI-Leistung und Erhalt von Reifegrad-Benchmarks zur internen und externen Verwendung.- Berichterstattung über die ethische KI-Leistung und den Fortschritt mit den rechtlichen, geschäftlichen und technischen Interessengruppen.Durch die Ethical Governance Platform von anch.AI sind die mehr als 20 Kunden des Unternehmens in der Lage, eine schnellere Marktakzeptanz zu erreichen und das Vertrauen der Öffentlichkeit und der Stakeholder zu erhalten."Wir haben die höchsten Standards und können uns keine ethischen Risiken bei unseren KI-Projekten leisten", sagt Göran Sundin, KI-Stratege bei der schwedischen Steuerbehörde. "anch.AI ist seit drei Jahren ein vertrauenswürdiger Partner, der uns dabei unterstützt, ethische KI durch Transparenz und Anpassung innerhalb unserer Organisation zu erreichen.""Die bevorstehende EU-Verordnung über KI wird ein funktionsübergreifendes Engagement und eine neue Governance rund um KI erfordern", sagte Beatrice Sablone, Chief Digital Officer bei der schwedischen Arbeitsagentur. "anch.AI ist für uns ein wichtiger Partner bei der Vorbereitung und Prüfung unserer KI."Combient Mix, ein führender Anbieter von Dienstleistungen zur Beschleunigung der Wertschöpfung aus Daten und KI für große nordische Unternehmen, ist einer der ersten Partner von anch.AI. "KI rückt immer näher an das Herzstück der digitalen Transformation eines jeden Großunternehmens heran", so Patrik Rosenberg, Vice President of Business Development des Unternehmens."Anch.ai beseitigt durch sein intuitives Framework die Silos zwischen Technik, Wirtschaft und Recht. Dies ist ein entscheidender Schritt, um über die Einhaltung von Vorschriften hinaus zu KI-Lösungen zu gelangen, die eine nachhaltige digitale Zukunft für Unternehmen und Endnutzer gleichermaßen ermöglichen."Organisationen können die Ethical Governance Plattform von anch.AI kostenlos unter anch.ai nutzen. Die Plattform wird laufend aktualisiert, sobald neue Compliance- und Regulierungsmaßnahmen angekündigt werden. Ende 2022 werden zusätzliche Funktionen wie Gender-Screening, Menschenrechtsbewertungen und die Bewertung von EU-Vorschriften verfügbar sein.INFORMATIONEN ZU ANCH.AI anch.AI wurde 2018 von Anna Felländer, einer führenden Expertin für die Auswirkungen der Digitalisierung auf Organisationen, Gesellschaft und Wirtschaft, gegründet, um die ethischen und gesellschaftlichen Risiken von KI zu ermitteln. anch.AI wurde ursprünglich als multidisziplinärer Forschungs- und Beratungs-Think Tank gegründet und hat sich 2021 auf die Entwicklung einer Risikobewertungsplattform für Unternehmen spezialisiert, um sicherzustellen, dass deren Nutzung von KI ethisch vertretbar ist und den neuen Vorschriften in der Europäischen Union entspricht. Der Kundenstamm von über 20 Kunden, die die Produkte nutzen, reicht von global tätigen biopharmazeutischen Unternehmen über Einzelhandels- und Telekommunikationsunternehmen bis hin zu nationalen skandinavischen Behörden. 