GaN-Bauteile für hochleistungsfähige, geschäftskritische Anwendungen sorgen für eine hohe Zuverlässigkeit des 3,6-kW-Netzteils bei niedrigeren Gesamtsystemkosten

Transphorm, Inc. (Nasdaq: TGAN) ein Vorreiter und weltweiter Lieferant von hochzuverlässigen, leistungsstarken Galliumnitrid-Produkten ("GaN") für die Stromumwandlung gab heute zusammen mit Boco Electronics bekannt, dass das 3,6 kW-Netzteil des Elektronikunternehmens SuperGaN-FETs verwendet. Das solide 12-Volt-AC/DC-Netzteil erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von mehr als 96 und ist für den Einsatz in extremen Umgebungen konzipiert, die durch besonders anspruchsvolle Anwendungen wie Krypto-Mining-Anlagen und Hochleistungs-Rechenzentrumssysteme bedingt sind. Dank der SuperGaN-Bauelemente von Transphorm in einer patentierten überbrückungsfreien Totem-Pole-PFC-Topologie liegt der Wirkungsgrad um fast 1 Prozent höher oder 36 Watt niedriger als der von Boco Electronics in konventionellen PFC-Konfigurationen erzielte Stromverbrauch. Die Totem-Pole-PFC-Topologie in Kombination mit dem TO-247-Gehäuse des FET ermöglicht außerdem eine Verringerung der Anzahl der Komponenten des gesamten Stromversorgungssystems, wodurch sich wiederum die Gesamtkosten des Systems verringern.

"Mining-Anlagen laufen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Daher benötigen unsere Kunden Netzteile mit höherer Leistung, höherem Wirkungsgrad und höherer Zuverlässigkeit, um diese intensiven Anwendungen zu unterstützen", sagte Golden Yin, CEO von Hangzhou Boco Electronics Co., LTD. "Wir wussten, dass wir diese Anforderungen erfüllen konnten, wenn wir unsere hervorragenden Designfähigkeiten mit fortschrittlichen GaN-Lösungen zusammenbringen. Während GaN im Allgemeinen die richtige Technologie darstellt, waren die SuperGaN-Produkte von Transphorm die richtigen Geräte. Sie erwiesen sich als deutlich besser geeignet für die höheren Leistungsstufen und boten im Vergleich zu alternativen Optionen die für solche industriellen Anwendungen erforderliche höhere Zuverlässigkeit im Feld."

Bei dem für die Stromversorgung verwendeten Transphorm-Bauelement handelt es sich um das JEDEC-zertifizierte TP65H035G4WS, ein normally-off 650-Volt-Bauelement mit einem Durchlasswiderstand von 35 Milliohm. Als Teil der SuperGaN Gen IV-Produktfamilie bietet es eine branchenführende Gate-Festigkeit von ±20 Volt mit dem branchenweit besten Schwellenwert für Störfestigkeit von 4 Volt.

Dank schnellerer Schaltvorgänge und geringerer Verluste ersetzt die GaN-Technologie von Transphorm die konventionellen MOSFETs, die von Boco Electronics in ähnlichen Netzteilen eingesetzt werden. Darüber hinaus kann Boco Electronics die moderne Totem-Pole-PFC anstelle von Interleaving-H-PFC (Vollbrücke) oder Interleaving-DCM-PFC verwenden. Die resultierende Leistungsdichte des Systems wurde erhöht, so dass mehr Platz für einen größeren Kühlluftstrom zur Verfügung steht. Die Entwicklung des Netzteils dauerte nur sechs Monate und steht im Einklang mit der einfachen Ansteuerbarkeit und Designfähigkeit, die für die Geräte von Transphorm typisch sind.

"Leistungsintensive Anwendungen wie das Krypto-Mining, bei denen komplexe mathematische Probleme gelöst und gleichzeitig riesige Datenmengen verarbeitet werden, werden immer teurer, sowohl in Bezug auf die Hardware als auch auf die Energieressourcen. Aufgrund regulatorischer Änderungen1 sind Mining-Farmen, die früher von der Unterstützung der örtlichen Regierung und der günstigeren Energieversorgung durch Wasserkraft in China profitierten, nun gezwungen, ihren Standort zu verlagern", sagte Kenny Yim, Vice President des Bereichs Asia Pacific Sales bei Transphorm. "Folglich beobachten wir, dass sich die Hersteller entsprechender Hochleistungssysteme GaN zunutze machen, um mit deutlich besserer Leistung und Effizienz gegen höhere Strompreise anzukämpfen. Wir sind stolz darauf, diesen Trend zu unterstützen, indem wir unsere GaN-Plattform weiter stärken und ausbauen."

Die Rolle von Transphorm im Produktentwicklungsprozess von Boco Electronics ging über die Lieferung von Transistoren hinaus. Das technische Supportteam des Halbleiterunternehmens hat mit dem Entwicklungsteam von Boco Electronics bei Designprüfungen zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass die GaN-Technologie für die bestmögliche Leistungsfähigkeit optimiert wurde.

