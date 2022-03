Laut Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, werden Kryptowährungen zur Umgehung der gegen Russland verhängten Sanktionen eingesetzt.Das erfolge "in diesem Moment" und "mit Sicherheit". In ihrer Rede auf dem Innovationsgipfel der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) am Dienstag erklärte EZB-Präsidentin Lagarde, dass Kryptowährungen "in diesem Moment mit Sicherheit als Mittel genutzt werden, um zu versuchen, die Sanktionen zu umgehen, die von vielen Ländern der Welt gegen Russland beschlossen wurden". Das berichtet Bloomberg. Als Beweis führte sie die ...

