Frankfurt, Deutschland, 22. März 2022 (ots/PRNewswire) -Roundhill Investments, ein ETF-Sponsor, der sich auf innovative thematische Fonds konzentriert, gab heute die Auflegung des Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF (METV) an der Deutschen Börse Xetra bekannt. METV ist der erste Metaverse-ETF, der in Deutschland notiert.Das Metaverse wird allgemein als Nachfolgestaat des heutigen mobilen Internets verstanden, der jedoch unzählige interoperable und dauerhafte virtuelle Welten umfasst, die auch in die physische Welt integriert werden und so ein neues Medium und eine neue Wirtschaft für Arbeit, Freizeit und Innovation schaffen. Morgan Stanley und Goldman Sachs haben geschätzt, dass die Metaverse-Wirtschaft rund 8 Billionen US-Dollar wert sein wird. Jensen Huang, Gründer und CEO von Nvidia, hat gesagt, dass er glaubt, dass die Metaverse-Wirtschaft schließlich die der physischen Welt übertreffen wird.Mit einer Kostenquote von 0,59 % ist der Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF (METV) das kostengünstigste europäische börsengehandelte Produkt, das sich auf das schnell wachsende Thema Metaverse konzentriert.Der dem Fonds zugrunde liegende Index wird von Ball Metaverse Research Partners verwaltet, einem Indexierungs- und Forschungsunternehmen unter der Leitung von Matthew Ball, einem erfahrenen Investor, Berater und Forscher des Metaverse. Der Index umfasst Metaverse-Unternehmen in sieben Kategorien, darunter: Berechnen, Vernetzung, virtuelle Plattformen, Austauschstandards, Zahlungen, Inhalte und Hardware. Zu den bemerkenswerten Beteiligungen gehören Meta Platforms, Roblox, Unity und Nvidia."Marketingkommunikation"Informationen zu Roundhill Investments:Roundhill Investments ist ein in den USA ansässiger Anlageberater, der sich auf die Entwicklung innovativer börsengehandelter Produkte konzentriert. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst derzeit ein verwaltetes Vermögen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf: roundhillinvestments.com.Informationen zu Ball Metaverse Research Partners:Ball Metaverse Research ist ein Finanz- und Marktforschungsunternehmen, das sich auf den laufenden Übergang der globalen Telekommunikation, des Handels und des sozialen Engagements zur Nachfolgeplattform des heutigen Internets konzentriert, die im Volksmund als "Metaverse" bezeichnet wird. Neben der Verwaltung des Metaverse-Index veröffentlicht Ball Metaverse Research Aufsätze und Studien über die Zukunft des Internets, der Unterhaltung, des Spielens und der sozialen Medien und nimmt an Veranstaltungen der Branche teil, um Standards und den Dialog zwischen wichtigen Medien- und Technologieunternehmern, Erfindern, Aktivisten und Unternehmen zu fördern. Die Prospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) für diesen ETF finden Sie unter: www.carnegroup.com/roundhill. Sie können auch eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte (einschließlich Ihrer Rechte für gemeinsame Klagen) auf Englisch abrufen unter: www.carnegroup.com/roundhill.Diese Informationen sind nicht als individuelle oder personalisierte Anlage- oder Steuerberatung gedacht und sollten nicht für den Handel verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Finanz- oder Steuerberater, um weitere Informationen zu Ihrer Anlage- und/oder Steuersituation zu erhalten.Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des Kapitals. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie den Prospekt und insbesondere die Abschnitte "Risiken" und "Kosten" lesen, die von Roundhill Financial Inc. (Roundhill Investments oder Roundhill).Fond: Roundhill UCITS ICAV. Ein offener irischer Umbrella-Fonds für die kollektive Vermögensverwaltung und ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, der in Irland gemäß dem Irish Collective Asset Management Vehicles Act 2015 gegründet und von der Zentralbank als OGAW gemäß den Vorschriften unter der Nummer C458642 zugelassen wurde - und der in Deutschland bei der BaFIN (deutsche Aufsichtsbehörde) gemäß der OGAW-Richtlinie einen Pass besitzt.Diese Mitteilung wurde vom Fonds herausgegeben und als Finanzwerbung im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services Market Act 2000 (FSMA) von Resolution Compliance Limited genehmigt, die von der Finanzaufsichtsbehörde zugelassen ist und reguliert wird (FRN:574048). Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ("Carne") hat das Recht, die Vereinbarungen für den Vertrieb des Fonds in einem Land zu beenden.Pressekontakt:Brian Lichtor,646-661-5441,blichtor@roundhillinvestments.com,Roundhill Financial Inc.Original-Content von: Roundhill Investments, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162016/5177806