Corporate Finance Associates Worldwide ("CFAW"), eine führende global aufgestellte Investmentbank, gab heute bekannt, dass Oliver Drews zum Vice Chairman Large Cap International ernannt und in das Führungsgremium von CFAW bestellt wurde. Oliver Drews wird sich auf M&A-Strategien auf der Käuferseite für nach Nordamerika expandierende Großunternehmen konzentrieren.

Olivers einschlägige Kenntnisse über multinationale Unternehmen und Erfahrung in der strategischen Beratung einerseits, und die Erfolgsbilanz von CFAW bei mittelständischen Unternehmen sowie landesweite Präsenz in den USA und Kanada kombiniert mit CFAWs Kompetenz bei Transaktionen im mittleren Marktsegment andererseits, erlauben Großunternehmen und Finanzinvestoren Zugang zu privat geführten Unternehmen in Nordamerika und sorgen für die erforderliche Ausführungskompetenz, um Transaktionen in diesem spezifischen Markt erfolgreich abzuschließen.

Oliver Drews verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Investment-Banking. Zuvor war er Managing Director bei Credit Suisse in Frankfurt und London, Managing Director bei der Dresdner Group in Frankfurt, London, Singapur und Tokio und er ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Clifftop Colony, einer M&A-Gesellschaft in Kapstadt.

"Wir freuen uns, Oliver im Team von CFAW begrüßen zu dürfen", sagte Jim Zipursky, Chairman und CEO von CFAW. "Ich hatte das Vergnügen, mit Oliver über mehrere Jahre hinweg an zahlreichen Projekten zu arbeiten. Oliver wird den Kunden von CFAW, die nach Nordamerika expandieren oder ihre heimische Präsenz ausdehnen möchten, ein einzigartiges Wertversprechen bieten können."

Oliver Drews bemerkte abschließend: "Dank CFAWs charakteristischer Präsenz im Sektor der Privatunternehmen in Nordamerika erhalten Großunternehmen aus Europa und Asien verlässliche Datenpunkte und den erforderlichen persönlichen Zugang zu lokalen Unternehmern und Geschäftsinhabern, um Akquisitionsgelegenheiten auszuarbeiten, die auf ihre M&A-Strategien zugeschnitten sind."

Über Corporate Finance Associates Worldwide

Corporate Finance Associates Worldwide ist eine führende, auf das mittlere Marktsegment spezialisierte, internationale Investment-Banking-Firma mit Niederlassungen in Nordamerika, Asien und Europa, die mittelständischen Unternehmen ein breites Spektrum an Beratungsdiensten für Fusionen und Übernahmen sowie Zugang zu Kapitalressourcen bietet. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.cfaw.com.

