Andersen Global baut seine Plattform in Bangladesch im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der Anwaltskanzlei A.S Associates weiter aus und schafft damit ein umfassendes Angebot an integrierten Steuer- und Rechtskompetenzen in diesem Land.

Mit zwei Büros in Dhaka und einer Zweigstelle in Mymensingh bietet A.S Associates einen umfassenden Service in den Bereichen Bank- und Finanzwesen, Prozessführung, Energie, Kapitalmärkte, internationale und gewerbliche Verträge, Arbeitsrecht, Telekommunikation, Steuern, Gründung von Unternehmen für ausländische Investitionen, Strukturierung und Umstrukturierung einschließlich Fusionen und Übernahmen. Die Kanzlei, die von Chambers Partners, the Legal 500, Asialaw und IFLR1000 anerkannt ist, vertritt ausländische und inländische Mandanten, darunter große multinationale Organisationen und Fortune-500-Unternehmen.

"Das Wissen unserer Fachleute und unser ausgeprägtes Engagement haben dazu beigetragen, dass wir unseren Kunden einen exzellenten Service bieten können, denn wir wollen ein Benchmark in unserem Markt sein", sagte Managing Partner Abu Saeed Ainul Bari. "Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global wird unser Wachstum und unser Dienstleistungsangebot auf der ganzen Welt weiter stärken, während wir unseren Kunden weiterhin nahtlose Best-in-Class-Lösungen anbieten."

"Bangladesch ist ein wachsender Markt, und es ist entscheidend, dass wir mit den hochwertigsten Unternehmen zusammenarbeiten, um unseren Kunden ganzheitliche Lösungen anbieten zu können", fügte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, hinzu. "Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Abu und seinem Team. Unsere Gleichgesinnung und Synergien werden es uns ermöglichen, auf dem Markt Fuß zu fassen und uns für zukünftiges Wachstum zu positionieren, während wir unsere Plattform in der Region weiter ausbauen."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 10.000 Experten weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 334 Standorten vertreten.

