Singapur, 23. März 2022 (ots/PRNewswire) -Vantage (https://www.vantagemarkets.com/), der internationale Multi-Asset-Broker, gibt heute bekannt, dass er bei den ADVFN International Financial Awards 2022 (https://uk.advfn.com/awards) als "Best Trading Services Provider APAC (Asia-Pacific)" ausgezeichnet wurde.Mit der von der Jury vergebenen Auszeichnung Preis, der bereits zum achten Mal verliehen wird, werden die besten Produkte und Dienstleistungen aus der traditionellen Finanzbranche und der Fintech-Industrie hervorgehoben."Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung bei den ADVFN International Financial Awards 2022 zu erhalten", sagte Marc Despallieres, Chief Strategy Officer von Vantage. "Dies ist eine echte Bestätigung für unsere Bemühungen, unsere Präsenz in der APAC-Region weiter auszubauen und unseren Kunden ein erstklassiges Handelsökosystem zu bieten.""Vantage ist nun schon seit einigen Jahren in der APAC-Region tätig, aber angesichts der zunehmenden Komplexität und der höheren Erwartungen unserer Kunden wussten wir, dass wir uns nicht zufrieden zurücklehnen durften.""Stattdessen haben wir unsere Arbeit in den Schwellenländern fortgesetzt, die Benutzerführung unserer Kunden verbessert, die für eine reibungslose Ausführung erforderlichen Tools bereitgestellt, unsere Geschäftsregionen erweitert, um unterversorgte Kunden zu erreichen, und unser Produktangebot ausgebaut. Gleichzeitig haben wir unsere niedrigen Handelsgebühren beibehalten, um den Handelsbedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.2"Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um unserem Team für seine harte Arbeit und unseren Kunden für ihre unermüdliche Unterstützung für Vantage herzlich zu danken."Dies ist die zweite große Auszeichnung, die Vantage in der APAC-Region seit seiner Umfirmierung im Jahr 2021 (https://www.vantagemarkets.com/press-releases/vantage-fx-completes-strategic-rebrand-as-part-of-global-expansion/) erhalten hat. Vantage wurde zuvor bereits bei den Transform Awards Asien 2021 (https://www.vantagemarkets.com/press-releases/vantage-recognised-for-rebrand-in-transform-awards/) gewürdigt, einem APAC-Auszeichnungsprogramm für herausragende Leistungen und Innovationen in der Markenentwicklung.Bei den Transform Awards Asia erhielt Vantage die Auszeichnungen "Bestes Markenentwicklungsprojekt, das eine veränderte Mission, Werte oder Positionierung widerspiegelt" und "Beste visuelle Identität aus dem Finanzdienstleistungssektor".Informationen zu VantageVantage ist ein weltweit tätiger Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit CFDs auf Forex, Rohstoffe, Indizes und Aktien bietet.Mit mehr als 10 Jahren Markterfahrung. Vantage hat jetzt über 1.000 Mitarbeiter/Personal in mehr als 30 Niederlassungen weltweit.Vantage ist mehr als nur ein Makler. Das Unternehmen bietet ein vertrauenswürdiges Trading-Ökosystem und eine schnellere und einfachere Handelsplattform, die es den Kunden ermöglicht, alle Handelsmöglichkeiten so gut wie möglich zu nutzen.Nutzen Sie Ihre Marktchancen und handeln Sietrade smarter @vantage.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgPressekontakt:Gwyneth Yeo,Global Branding & Communications,Vantage,E: gwyneth.yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161471/5177820