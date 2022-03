FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Tesla-Start:

"Mit der Eröffnung ist ein erster großer Schritt getan. Nun muss das Ausnahmeprojekt Tesla den Normalbetrieb schaffen, die Produktion hochfahren. Aber auch Brandenburg muss liefern - die Entwicklung der Infrastruktur rund um die Fabrik steht noch am Anfang. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, Verkehr nachhaltig zu gestalten. Also, besonders auf Schiene statt Straße zu setzen. Dass sich Tesla in Brandenburg ansiedelt, hat auch mit Ressourcen zu tun: Der deindustrialisierte Osten bietet Raum für solche Projekte. Die Herausforderung ist nun, diese Industrialisierung klug zu gestalten. Das heißt auch, mit Ressourcen wie Fläche und Wasser schonend umzugehen. Brandenburg und der Hightechkonzern aus den USA können auch da neue Maßstäbe setzen."/ra/DP/jha