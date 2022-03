DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 23. März

=== 07:05 DE/Leoni AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 Telefon-BI-PK), Nürnberg 07:10 DE/Norma Group SE, ausführliches Jahresergebnis, Maintal 07:30 DE/Indus Holding AG, ausführliches Jahresergebnis, Bergisch Gladbach 07:30 DE/Auto1 Group SE, Jahresergebnis, Berlin 08:00 DE/OHB SE, Jahresergebnis, Bremen 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Jahresergebnis, Garbsen *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+6,0% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+5,5% gg Vj *** 09:00 DE/Bundestag, Generaldebatte zur Regierungspolitik im Rahmen der Haushaltsdebatte, Berlin *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Stuttgart), Karlsruhe 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 10:00 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), Online-Veranstaltung zu "Putins Krieg: Folgen für Europa" 11:00 DE/Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH, Telefonkonferenz zur Emissionsplanung des Bundes im 2. Quartal 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 CH/Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Abschluss Innovation Summit (virtuell), u.a. mit Fed-Chairman Powell, Bundesbank-Präsident Nagel und BoE-Gouverneur Bailey *** 15:00 US/Neubauverkäufe Februar PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -4,5% gg Vm *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone März (Vorabschätzung) PROGNOSE: -12,9 zuvor: -8,8 20:00 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2022 stimmberechtigt im FOMC) bei der Mid-Size Bank Coalition of America - UA/Präsident Selenskyj, Rede (per Videoschalte) vor der französischen Nationalversammlung - EU/Dreigliedriger Sozialgipfel (per Videokonferenz) - DE/MTU Aero Engines AG, Geschäftsbericht 2021, München - DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Geschäftsbericht 2021, Bad Homburg ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/xxx

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2022 01:01 ET (05:01 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.