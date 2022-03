Kymetas elektronisch steuerbares Flachpanel-u8-Terminal ermöglicht Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindungen von unterwegs aus über die LEO-Satellitenkonstellation von OneWeb

Kymeta (www.kymetacorp.com), ein weltweit führender Hersteller von Flachantennen, der den Mobilfunk global macht, und OneWeb (www.oneweb.world), das Unternehmen für Satellitenkommunikation im erdnahen Orbit (Low Earth Orbit, LEO), haben heute eine Vereinbarung über eine Vertriebspartnerschaft zur Bereitstellung von Breitband-Konnektivitätsdiensten auf der ganzen Welt bekannt gegeben.

Das LEO-Satellitennetzwerk von OneWeb wird den Kunden von Kymeta Zugang zu Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindungen mit geringer Latenz bieten, sowohl von unterwegs als auch stationär, überall auf der Welt.

Kymeta bietet die weltweit einzige Produktfamilie voll integrierter mobiler Endgeräte mit hoher Bandbreite und geringem Stromverbrauch an, die von vielen Kunden aus dem Militär-, Regierungs-, Unternehmens- und Schifffahrtsbereich genutzt wird. Die Konnektivität von OneWeb wird das bestehende Breitbandangebot von Kymeta im geostationären Orbit (GEO) und im 4G-Mobilfunkbereich ergänzen.

Die Vertriebsvereinbarung zwischen Kymeta und OneWeb versetzt das Unternehmen in die Lage, OneWeb-Dienste zusammen mit Festnetz- und Mobilitäts-Hardwarelösungen an staatliche und gewerbliche Kunden in aller Welt zu vertreiben.

"Ob die Konnektivität zu Lande, zu Wasser oder in der Luft benötigt wird, Kymeta schafft es immer wieder, durch Innovation und starke Partnerbeziehungen zu überzeugen", sagte Walter Berger, President und Co-CEO von Kymeta. "Unsere einzigartige Technologie kann per Software zwischen linearer und zirkularer Polarisation umschalten, so dass sowohl LEO- als auch GEO-Ku-Band-Konstellationen unterstützt werden, ohne dass physische Änderungen an der Hardware erforderlich sind. Wir sehen der Zusammenarbeit mit OneWeb erwartungsvoll entgegen, da die zusätzliche Kapazität ihres führenden LEO-Satellitennetzwerks den Kunden, darunter die US-Regierung und das Militär, einen beispiellosen Zugang zu Konnektivitätsdiensten in Gebieten ermöglichen wird, die von bestehenden Netzwerken nicht abgedeckt werden. Die Expansion von Kymeta in den Bereich der gemanagten Satellitendienste gibt uns die Möglichkeit, unsere Hardware-Lösungen für Konnektivität als Service zu bündeln, eine Kompetenz, die das US-Verteidigungsministerium und andere Endnutzer zunehmend nachfragen."

Neil Masterson, CEO von OneWeb, kommentierte die Vereinbarung wie folgt: "Wir sind davon überzeugt, dass der Weltraum die Zukunft der Kommunikation auf der Erde ist. Diese Vereinbarung mit Kymeta ist ein weiterer Beleg für das Engagement von OneWeb, mit schnellen, Breitband- und latenzarmen Kommunikationsdiensten, die das Leben der Menschen verbessern und über revolutionäre Technologien wie den Flat-Panel-u8 von Kymeta zugänglich sind, eine zuverlässige und sichere Konnektivität für alle zu ermöglichen."

Die Ankündigung kommt nur drei Monate, nachdem die beiden Unternehmen in einem Joint Development Agreement (JDA) zusammengearbeitet haben, um bis Ende 2022 ein neues u8-basiertes LEO-Terminal zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, das die mobile Kommunikation (Communications on the Move, COTM) und die Kommunikation in Ruhephasen (Communication on the Pause, COTP) für Regierungen, Unternehmen und Gemeinden unterstützt.

Der neue Kymeta-Service, der durch das OneWeb-Satellitennetzwerk unterstützt wird, wird einen eigenständigen OneWeb-LEO-Service auf dem u8 anbieten oder Breitbanddienste bündeln, um GEO/LEO anzubieten und gleichzeitig militärischen Anwendern zum ersten Mal Zugang zu einer Plattform mit mehreren Konstellationen von unterwegs aus zu ermöglichen. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden führenden Unternehmen in ihren jeweiligen Bereichen ermöglicht eine einzigartige und ganzheitliche Lösung, die Konnektivität und Anwendungen über alle Branchen hinweg erweitert und die Bedürfnisse von Kunden in aller Welt erfüllt.

Über Kymeta

Kymeta ist ein führendes Unternehmen, wenn es darum geht, das Potenzial von Breitband-Satellitenkonnektivität in Kombination mit Mobilfunknetzen zu erschließen, um die überwältigende Nachfrage nach mobiler Kommunikation zu befriedigen und den Mobilfunk global zu machen. Die Satelliten-Konnektivitätslösungen von Kymeta bieten dem Markt einzigartige, komplette und sofort einsatzbereite gebündelte Lösungen auf der Grundlage erstklassiger Technologien sowie maßgeschneiderte, kundenorientierte Dienste, welche die Kundenauftragsanforderungen erfüllen und übertreffen. Diese Lösungen in Verbindung mit der Satelliten-Flachantenne des Unternehmens der ersten ihrer Art und den Dienstleistungen von Kymeta bieten Kunden auf der ganzen Welt revolutionäre mobile Konnektivität in Satelliten- und hybriden Satelliten-Mobilfunk-Netzwerken. Gestützt durch US-amerikanische und internationale Patente und Lizenzen adressiert das Kymeta-Terminal den Bedarf an stromsparenden, kostengünstigen und durchsatzstarken Kommunikationssystemen ohne bewegliche Teile. Kymeta macht Verbindung einfach für jedes Fahrzeug, Schiff oder jede feste Plattform.

Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond im US-Staat Washington.

Weitere Informationen finden Sie auf kymetacorp.com.

Über OneWeb

OneWeb ist ein global tätiges Kommunikationsnetz, das vom Weltraum aus betrieben wird, seinen Hauptsitz in London hat und Konnektivität für Behörden, Unternehmen und Gemeinden schafft. Das Unternehmen implementiert eine Konstellation von Satelliten mit erdnaher Umlaufbahn mit einem Netzwerk globaler Gateway-Stationen und verschiedensten Nutzerterminals und bietet so einen günstigen, schnellen Dienst für Kommunikation mit hoher Bandbreite und niedriger Latenz verbunden mit der Zukunft des IoT und als Weg zu 5G für alle und überall.

Mehr erfahren Sie auf http://www.oneweb.world.

